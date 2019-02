Redrado prevé alta inflación y caída de la economía

El economista Martín Redrado ubicó ayer en el 31 por ciento la inflación anual de 2019 y agregó que desde la Fundación Capital, que él encabeza, no esperan crecimiento de la economía dado que la caída del PBI sería del 1,4 por ciento.

Además, señaló que la proyección de inflación de su fundación recién empieza "a bajar a niveles normales de un 2 por ciento mensual a partir de junio y esto nos va a llevar a un inflación del 31 por ciento en ese año medido diciembre contra diciembre. La cual sigue siendo altísima".

Entrevistado por radio Mitre, Redrado analizó que los meses siguientes seguirán dando niveles altos de inflación debido a la suba del transporte y de servicios y apuntó que "probablemente febrero (se ubique) en cerca de 3 por ciento y los meses siguientes con la vuelta al colegio esté entre 2,5 por ciento y 3 por ciento y, paulatinamente, el gobierno con alguna picardía política va a dejar de generar aumentos a partir de mayo, por lo cual en julio en adelante le permitiría llegar a niveles normales que igual son altísimos, del 2 por ciento mensual".

Al mismo tiempo, advirtió que "este año no va a haber crecimiento económico, la proyección es de una caída del PBI todavía de 1,4 por ciento".

Redrado señaló que la economía argentina no crece desde el 2011 y agregó que "no crece el producto per cápita. Es decir no crecen los bolsillos de los argentinos".

"Vamos a un país muy heterogéneo porque no hay un plan de país que impulse las tres variables centrales para que una economía ande bien y que son: empujar el consumo y para esto el salario real no tiene que caer, empujar la inversión a través de incentivos y estímulos impositivos e impulsar las exportaciones", dijo.

De todas formas, destacó que "tarde pero más vale tarde que nunca, el hecho de que estemos mirando a países como la India o Vietnam (gira que iniciará el lunes el presidente Mauricio Macri) empezamos a salir de la tradicional mirada de exportemos a Europa y no sólo a China".

Carne, en picada

El presidente de la Asociación de Carnicerías de la Capital Federal, Alberto Williams, aseguró ayer que queda poco margen aumentar el precio de la carne por la caída de la demanda, aunque señaló que el ingreso de "poca hacienda" en Liniers es el factor que impulsa al alza. "Si sigue entrando poca hacienda seguro que va a seguir aumentando la carne", dijo aunque inmediatamente advirtió "ya con este precio no puede aumentar más, prácticamente ya no hay ventas".