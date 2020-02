Recuerdan a Néstor Kirchner a 70 años de su nacimiento

A 70 años del nacimiento de Néstor Kirchner, el jefe del Estado, Alberto Fernández, aseguró ayer que la "memoria colectiva" guarda al ex mandatario fallecido en 2010 "como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración". Y exhortó a que su recuerdo "convoque a poner a la Argentina otra vez de pie".

En su cuenta de Twitter, Fernández escribió: "Hoy cumpliría 70 años mi querido amigo Néstor Kirchner. La memoria colectiva lo recuerda como el gran presidente que fue capaz de sacar al país de la postración. Que su recuerdo nos convoque a poner a la Argentina otra vez de pie".

La publicación de Fernández, quien fue jefe de Gabinete de Kirchner, fue acompañada por un video de un minuto, que incluye fragmentos intercalados de discursos de ambos, mientras se sucede un montaje de imágenes del otrora mandatario en las paredes de la Casa Rosada.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández lo recordó como un "soplo vital", al publicar en redes sociales una nota del ex director de la Biblioteca Nacional y referente de Carta Abierta Horacio González.

Paralelamente, desde Cuba, donde cumple un tratamiento médico, Florencia Kirchner recordó a su padre con una emotiva publicación, acompañada por una foto del ex presidente muy joven: "Nena, me dicen las señoras y me agarran el rostro, sos la cara de tu padre", escribió la joven.

En tanto, funcionarios y dirigentes del Frente de Todos (FdT) destacaron el "liderazgo" y "coraje" de Kirchner y lo calificaron como un "militante excepcional", al recordar su figura con el hashtag #NéstorCumple, que fue primera tendencia en la Argentina.

El ex presidente regresó a la Casa Rosada de la mano de Fernández, quien lo menciona recurrentemente en sus discursos y, en especial, a la hora de referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dirigente peronista santacruceño, que irrumpió en la política nacional en 2003 al llegar a la presidencia con apenas el 22 por ciento de los votos, murió de forma repentina de un infarto en El Calafate el 27 de octubre de 2010 y causó un fuerte impacto en el mundo de la política.

Nacido en Río Gallegos, Kirchner fue intendente de esa ciudad y luego gobernador de Santa Cruz durante doce años.

Una de las tantas veces que Fernández recordó al líder santacruceño fue al celebrar la victoria del Frente de Todos en las urnas, en octubre del año pasado: "Gracias Néstor. Estés donde estés".