Rechazan la detención domiciliaria de Jaime antes del juicio oral

Al cumplir dos años de prisión preventiva, el ex secretario de Transporte nacional Ricardo Jaime pidió la detención domiciliaria y estar sujeto al control de la tobillera electrónica, en el marco de la causa por presunta defraudación y pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal.

Frente al pedido que decidirá el Tribunal Oral Federal Nº 6, a cargo del juicio aún sin fecha, la fiscal Gabriela Baigún dictaminó en contra: recordó que no cumplió los setenta años, que no padece una enfermedad incurable en período terminal o bien una que no pudiera ser tratada en el penal.

Incluso, al haber sido citado el antecedente por Jaime, la fiscal diferenció su caso del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, en el que sí aprobó su excarcelación días atrás.

Jaime está detenido en el penal de Ezeiza desde el 2 de abril de 2016 por orden del juez federal Julián Ercolini, en la causa por la cual se investiga también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido: la compra de vagones a España y Portugal, que tuvo un costo de 100 millones de euros y se concretó entre 2004 y 2009.

El ex funcionario, que también está condenado por la tragedia ferroviaria de Once, recordó que lleva dos años detenido de manera preventiva y citó los casos de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, así como los del ex vicepresidente Amado Boudou y Zannini, quienes recuperaron su libertad a través de recursos presentados en instancias superiores.

Incluso, fue Baigún quien aprobó la excarcelación de Zannini: la fiscal resaltó que el ex secretario de Legal y Técnica no cuenta con antecedentes penales y Jaime sí tiene condenas previas, una de un año y seis meses de ejecución condicional y otra no firme de cinco años.

Además, advirtió que la escala penal del delito de encubrimiento por el cual está acusado Zannini es de uno a seis años, mientras que en el caso de Jaime podría caberle una condena de diez años de prisión.