El titular del bloque del FpV de la Cámara de Diputados nacional, Héctor Recalde, opinó ayer que la detención de Amado Boudou muestra una "animosidad y persecución contra ex funcionarios" y aseguró que el ex presidente "siempre estuvo a derecho".

"El principio general en el derecho penal es la libertad, la excepción es la prisión. Y solo se puede dictar prisión sin sentencia firme cuando hay peligro de fuga o de destrucción de pruebas. Boudou siempre estuvo a derecho, cada vez que lo citaron fue, es decir, no hay peligro de fuga. Y no tiene ninguna capacidad de destruir u obstaculizar pruebas", explicó.

Por su parte, Martín Sabbatella, dirigente de Unidad Ciudadana, dijo ayer que "la detención de Boudou es otro capítulo más de la cacería judicial a opositores promovida por el gobierno de Macri", y consideró que los detenidos "son presos políticos, perseguidos por el oficialismo con la complicidad de algunos jueces, que denigran la Justicia; en un Estado de Derecho, sin una condena firme o una taxativa necesidad de prisión preventiva, la detención de opositores es claramente persecución política", sostuvo.

"En la Argentina se vive un Estado de excepción, que desparrama persecución hacia los opositores e impunidad hacia los oficialistas. El mismo juez que encarcela a Boudou, también investiga y tiene imputados a miembros del clan Macri, como al propio presidente, su hermano o el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Sin embargo, a ellos no los detiene", apuntó el también titular del espacio bonaerense Nuevo Encuentro.

En ese marco, la titular de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, líder de Justicia Legítima, afirmó que "el uso de la prisión preventiva como adelanto de condena es perverso" y argumentó que la cárcel sólo se justifica "si el proceso no puede seguir adelante, cuando (el acusado) se profuga" o cuando "entorpece las investigaciones".

El ex miembro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni consideró que la detención del ex vicepresidente "no está dentro de las normas procesales" y "no tiene sentido". Y agregó: "La prueba es documental, se secuestra la prueba documental y listo. ¿Quién va a interferir?".

En tono más alto, el dirigente Luis D'Elía llamó a "empezar a organizar la resistencia", dijo que "Cristina no puede hacerse la pelotuda", le reclamó a la ex presidenta que "se ponga al frente" para rechazar las detenciones de ex funcionarios kirchneristas, y le exigió a "la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado".

La legisladora porteña kirchnerista Gabriela Cerruti publicó en la red social Twitter que "el hermano del presidente y el jefe de los espías están acusados de lo mismo que Boudou" y se preguntó: "¿Ellos no tienen contactos para entorpecer?".

Defensa. Recalde (al centro), dijo que Boudou "siempre estuvo a derecho".