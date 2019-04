Ramos Padilla, primero en una terna clave

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expresó ayer su "expectativa" por estar al frente del Juzgado Nº 1 de La Plata, con competencia electoral, aunque evitó sumarse a "especulaciones" sobre la decisión que tomará el presidente Mauricio Macri respecto de su postulación a ese cargo.

Las declaraciones de Padilla se dieron en el contexto de la terna que ayer aprobó el Consejo de la Magistratura, pero finalmente es el Poder Ejecutivo el que deberá definir, con el correspondiente acuerdo del Senado nacional.

"Expectativas, por supuesto que tengo, por eso concurso", admitió Ramos Padilla al salir del edificio del Consejo de la Magistratura, donde tuvo la entrevista final por el concurso destinado a cubrir el cargo vacante en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de La Plata, con competencia electoral.

Ramos Padilla, quien integra la terna aprobada por unanimidad por el Consejo de la Magistratura (pero con la abstención de su presidente, Ricardo Recondo), dijo que no iba a "especular ni hacer comentarios sobre versiones", al ser consultado acerca de las posibilidades que tenía de ser designado.

"Son versiones y no voy a emitir comentarios", dijo respecto de la posibilidad de que no resulte elegido por ser visto en la Casa Rosada como un "juez opositor".

En el Consejo de la Magistratura existe una denuncia contra Ramos Padilla, presentada por el representante del Ejecutivo en ese cuerpo, Juan Bautista Mahiques, quien consideró que no correspondía que el magistrado se presentara, como lo hizo, en la comisión de Libertad de Expresión del Congreso, que preside el diputado nacional Leopoldo Moreau.

Eso ocurrió el 13 de marzo pasado, cuando Ramos Padilla, en una extensa presentación, brindó detalles sobre la investigación que lleva adelante para determinar la responsabilidad del falso abogado Marcelo D'Alessio en varios casos de extorsión a empresarios salpicados por causas judiciales.

El Senado aprobó el financiamiento de los partidos políticos

El Senado nacional aprobó ayer con 48 votos afirmativos contra dos negativos el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, que permitirá el aporte de empresas a las campañas proselitistas y su bancarización.

Durante la sesión en la Cámara alta se hicieron sentir las diferencias en torno al artículo que establece los aportes de los sindicatos a las campañas electorales, impulsado por el peronismo y rechazado por Cambiemos.

En el inicio del debate, el justicialista Dalmacio Mera señaló: "Lo que más nos motivó no es el hecho de que puedan aportar los privados sino la idea de dar transparencia y trazabilidad, de que cada peso que pone un particular sepamos quién lo puso, cuándo y dónde y, a su vez, el partido tendrá que informar a la Justicia electoral cuándo, cómo y dónde lo gastó".

Por su parte, la radical Inés Brizuela y Doria resaltó que "el proyecto no es perfecto pero es fruto de mucho debate y trabajo".

En tanto, Beatriz Mirkin, del peronismo, dijo: "No me voy contenta con la aprobación de esta ley porque es muy importante tener un muy buen sistema de control sobre el financiamiento de los partidos, y no me parece que se vaya a lograr".

El proyecto unificó varias iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición, cuyo tratamiento había fracasado en diciembre y marzo pasados.