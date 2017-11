Radicales que critican la sociedad con el PRO se reúnen hoy en Santa Fe

Radicales críticos a la sociedad política que el centenario partido mantiene con el PRO se reunirán hoy para debatir los días por venir. Será en la laguna Setúbal (ciudad de Santa Fe), cerca del lugar donde fundaron, en 1968, la Junta Coordinadora, en un encuentro fogoneado por el ex diputado nacional Luis Changui Cáceres.

Además de tener como escenario un lugar con historia política, la convocatoria contaría con la presencia de Ricardo Alfonsín y Enrique Coti Nosiglia, entre otros 200 dirigentes que ya confirmaron su asistencia.

Respecto del detonante de la reunión, Cáceres alertó acerca del posible avance del PRO sobre el radicalismo. Por eso, el dirigente propone debatir el futuro partidario, aunque pocos de los referentes de aquella agrupación que llegó al poder junto a Raúl Alfonsín dará el presente.

Días atrás, Cáceres había argumentado el motivo de la convocatoria. "Es un esfuerzo para generar un ámbito de discusión en un momento en que no se debate nada. Me preocupa la desorientación de la UCR. Invité a todos: a los que ven con cariño inflar globos y a los que no tanto", indicó.

Storani fue de los primeros en acreditarse para avanzar en su intento de alcanzar la presidencia del comité nacional de la UCR, que se renueva en diciembre próximo.

Pero el dirigente se frenó días atrás, cuando Cáceres calificó de "maléfica" la convención radical de Gualeguaychú (2015) que aprobó la alianza con el PRO. Storani fue uno de los armadores de Cambiemos, aunque ahora es de los que reclama más espacios para la UCR.

Según Cáceres, la convención entrerriana "puso la piedra basal para una mala construcción" política. Y aseguró que "al PRO le sirvió para ganar la elección y fumarse en pipa al radicalismo".

También relativizó que el acuerdo con el macrismo haya redundado en una mayor presencia radical en los espacios de poder. "En política no todo es una cuantificación de cargos. Y es un cálculo errado: no tenemos tanto más", dijo acerca de la presencia de correligionarios en despachos oficiales o en bancas legislativas.

Nosiglia, en tanto, aseguró que vendría a Santa Fe. Se trata de otro de los dirigentes que impulsó el apoyo a Mauricio Macri y que en la actualidad se para en la vereda de los críticos.

Es que tenía decidido postularse a un cargo partidario por primera vez en 30 años para reactivar las chances electorales porteñas de Martín Lousteau en 2019, pero tuvo que desactivar la movida porque Facundo Suárez Lastra consiguió que la Justicia suspendiera la interna del 19 de noviembre.

Suárez Lastra resultó electo diputado nacional el 22 de octubre pasado. Estaba séptimo en la lista que encabezó Elisa Carrió y lo desafiliaron. Quedó más cercana del gobierno junto a Marcelo Stubrin (embajador en Colombia) y Jesús Rodríguez, integrante de la Auditoría General de la Nación (AGN) y asesor de Ernesto Sanz.

El encuentro radical será cerca del lugar donde fundaron, en 1968, la Junta Coordinadora