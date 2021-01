Radicales doblan la apuesta por el frente amplio no peronista

Tras la reciente negativa manifestada por el Partido Socialista (PS), dirigentes del radicalismo santafesino doblaron la apuesta por la construcción de un frente amplio no peronista en el que confluyan referentes progresistas y Juntos por el Cambio (JxC). Y advirtieron que si el ex gobernador Miguel Lifschitz no es de la partida, continuarán la búsqueda de “un candidato adecuado” para un proyecto electoral que posicione a la UCR como “protagonista”.