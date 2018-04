El vicejefe de Gabinete nacional, Mario Quintana, reiteró ayer que "antes de fin de año" se desprenderá completamente de las acciones de Farmacity, una participación societaria que le genera cuestionamientos por posibles conflictos de intereses.

"He asumido el compromiso público de que antes de fin de año terminaré de vender las acciones que restan, incluyendo las de Farmacity", señaló el funcionario.

De ese modo, Quintana reiteró su intención de desprenderse de las acciones de la cadena de farmacias, algo que había planteado a principios de mes.

Incluso habló de Farmacity como parte de su pasado y se desligó de cualquier injerencia en el destino de la empresa desde que es funcionario público.

"Fui fundador de la compañía y, por muchos años, presidente del directorio. Es una etapa que quedó atrás en mi vida. Desde que el presidente (Mauricio Macri) me convocó abandoné todos los roles activos que tenía y he ido, en la medida de mis posibilidades, vendiendo todas mis participaciones accionarias", subrayó.

Al respecto, aseveró: "No quiero tener ningún potencial conflicto de interés. Desde el primer día no me he involucrado en nada que toque el sector salud, área que el presidente me vedó y estamos de acuerdo", aseveró Quintana.

La polémica en torno a Farmacity y Quintana radica en que la cadena de farmacias está detrás de un permiso para instalarse en la provincia de Buenos Aires, al que se oponen varias instituciones, entre ellas el Colegio de Farmacéuticos de ese distrito.

La semana pasada la Procuración General de la Nación emitió un dictamen a favor de que las sociedades anónimas puedan ser propietarias de farmacias en Buenos Aires, en el marco del reclamo de Farmacity.

El lunes pasado el juez federal Sebastián Ramos había procesado por abuso de autoridad a un ex alto funcionario del Ministerio de Salud de la Nación por la supuesta protección que le habría dado a la firma Farmacity.

El procesamiento fue dictado sobre Raúl Ramos, ex secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud, quien fue denunciado por la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa). Según la presentación, el funcionario demoró y se negó a sancionar a la cadena Farmacity.

"Se tiene por acreditado que en al menos tres expedientes Ramos resolvió tardíamente las sanciones que, en cada caso, correspondían, siendo la emisión del acto administrativo su deber en tanto cumplía funciones como autoridad" del ministerio, sostuvo el juez en la resolución.

El procesamiento es sin prisión preventiva, tras el requerimiento de la fiscal Paloma Ochoa. Inicialmente la denuncia la había realizado la Cofa de la mano de su titular, María Isabel Reinoso, en base a la parálisis de un expediente administrativo abierto en julio de 2014.