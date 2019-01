El jefe del Frente Renovador (FR) e integrante de Alternativa Federal, Sergio Massa, insinuó ayer que podría presentarse como candidato a presidente en las próximas elecciones y aseguró que quiere liderar un espacio "para derrotar a (/el jefe del Estado, Mauricio) Macri y competir por el cariño de la gente".

Si bien todavía no confirmó su candidatura, Massa ratificó que le gustaría estar al mando del Poder Ejecutivo, aunque aclaró que también va a "aceptar" si, en el marco de la campaña, entiende que su "responsabilidad" tiene que "estar en otro lugar".

En ese sentido, el dirigente precisó que su desafío es "construir una fuerza que le gane a Macri, no una que pierda en segunda vuelta para que (Cambiemos) siga siendo gobierno".

Massa consideró que la oposición necesita formar "una mayoría que tenga la capacidad de dejar de discutir los fracasos en la Argentina y se anime a poner en agenda ese acuerdo de políticas de Estado".

"Primero hay que definir candidaturas: yo quiero ser presidente, quiero liderar, quiero competir por el cariño de la gente con ideas y sin golpes bajos. Pero tengo claro que si mi responsabilidad tiene que estar en otro lugar, lo voy a aceptar con alegría", señaló.

Massa confía en alcanzar "un gran acuerdo por la Argentina" que se nutra de "actores que vengan de distintas experiencias políticas", entre los que nombró a los dirigentes Margarita Stolbizer, Miguel Lifschitz (ver aparte), Emilio Monzó, Nicolás Massot y Rafael Bielsa.

Si bien dijo que "es antipático hacer nombres", aseguró que en su espacio "tienen tamaño presidencial (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel Angel) Pichetto y (Juan) Schiaretti".

Paralelamente, el tigrense evitó referirse a la posibilidad de competir en las elecciones contra la ex presidenta Cristina Kirchner y resaltó que ella "ya tuvo su oportunidad" de gobernar.

"No sé qué va a hacer (la ex mandataria). No soy el exégeta ni el ventrílocuo de... (no la nombró). ¿Por qué voy a hablar de gente que ni siquiera dijo que será candidata? ¿Solo para alimentar el juego perverso del gobierno de manipular el escenario para tapar sus fracasos? No voy a caer en esa trampa", cuestionó.

Asimismo, Massa resaltó que "al pasado lo juzga la sociedad y la Justicia", pero que su espacio tiene "la obligación de construir futuro para la Argentina, no seguir discutiendo cuánto se fracasó en el presente y el pasado".

En ese sentido, el líder del Frente Renovador concluyó: "El 70 por ciento de los argentinos quiere otro gobierno. Por eso, vamos a construir una nueva mayoría para ganarle a Macri y no simplemente una candidatura que pierda con él en segunda vuelta".