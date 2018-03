Sin cassette ni subterfugios, Mario Barletta revela que quiere ser gobernador de Santa Fe, que se presentará a tal fin como candidato en 2019 y que, además, está a favor de la reforma constitucional.

El embajador argentino en Uruguay rechaza que se trate de una "venganza política" contra su correligionario José Corral, quien es un potencial postulante a la Casa Gris. Durante varios pasajes de la entrevista con LaCapital, el ex intendente de la ciudad de Santa Fe habló como un candidato a gobernador ya lanzado.

—¿Adónde se ve en marzo de 2019?

—En marzo del año que viene... ¿Cuando haya que inscribir las listas?

—Ya van a estar inscriptas.

—Me gustaría gobernar la provincia de Santa Fe. Pero no es una cuestión personal. Cambiemos tiene un enorme desafío en la provincia y hay que generar un proyecto muy colectivo, en el que todos se sientan parte, representados, escuchados. Desde el último presidente de comuna, en el último pueblito. Debe estar el PRO, el radicalismo, parte del socialismo, parte del peronismo. Tenemos un desafío importante y hay que hacer un gran esfuerzo para generar la mejor propuesta, que nos dé la posibilidad, casi por primera vez, de generar un gobierno alineado con las políticas nacionales.

—¿Y el socialismo puede estar en ese frente?

—Lo pensé y hasta intenté que el socialismo estuviese en Cambiemos, en 2015. El país estuvo ahí en una situación dilemática: o seguíamos con el derrotero de los que nos llevaban a ser Venezuela, o asumíamos la ética de la responsabilidad. Nadie discute que teníamos diferencias radicales con el PRO, pero en ese momento primó la ética de la responsabilidad. Ahí se equivocó el socialismo, que planteó voto en blanco. ¿Cómo puede ser que un partido político le diga a la gente que vote en blanco?

—¿Y ahora observa el mismo escenario?

—No. Por un lado veo que el Frente Progresista tiene tres años de gobierno, de los cuales yo fui parte, luego mi partido decidió otra cosa. Es legítimo que quiera ir el socialismo por su cuarto período de gobierno, pero no está tan claro. Como tampoco está tan claro en los otros partidos.

—Cómo caerá en Corral está declaración suya respecto a su deseo de ser gobernador, porque él también quiere. Y es radical, del mismo sector interno. Hasta estos dichos suyos, sólo se hablaba de su candidatura.

—Es bueno que haya muchos que tengamos ganas, expectativas, de gobernar Santa Fe. Lo bueno es que dialoguemos, falta tiempo. Tenemos que ser capaces de entendernos, de contener y generar en conjunto la mejor propuesta.

—¿Ya lo habló con dirigentes de la UCR santafesina y nacional?

—Ya lo hablé con algunos, con otros no. Me pareció que tenía que tomar la decisión de esta manera.

—Estará pensando: la tercera es la vencida. Será su tercera candidatura a gobernador.

—Claro que sí, tiene razón. La tercera será la vencida.

—¿Cuál es su posición personal respecto de la reforma constitucional que quiere Lifschitz

—No hay ninguna duda de que la Constitución tiene que ser reformada. Es más, creo que alguno propuso una consulta popular...

—Corral y Perotti.

—No debe ser así. La Constitución de la provincia de Santa Fe es inconstitucional, desde el 94 cuando se reforma la carta magna nacional. Todas las constituciones debían adecuarse. Nosotros, los constitucionalistas del país, estamos a contramano. Es un tema discutible, pero me inclino por la no reelección de Lifschitz —no porque esté en contra del gobernador, con quien tengo una amistas—, porque hay que respetar lo que uno juró en su momento.

—Estaría a favor de la reelección del gobernador, pero no de Lifschitz.

—Una reelección y nunca más para los que vengan.

—Pero una reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, para ser completa, también debería contemplar la reducción de los mandatos legislativos. De lo contrario, ¿para qué sirve una modificación sin reforma política?

—Es un tema a analizar. Hay democracias, como las de EEUU, que no limita. Y allí los legisladores son hombres y mujeres mayores. Y es un país que tiene 400 años de democracia ininterrupida. Aunque hay que generar mecanismos de renovación. No tengo posición tomada. Sí alargar mandato de presidentes comunas, y mantener que no haya elecciones intermedias. Eso es muy bueno.

—En el círculo rojo de la política hay un rún rún con su anuncio de la candidatura a gobernador...

—A algunos les habrá gustado más, a otros menos.

—Dicen que es su venganza contra Corral, porque Corral lo sacó de la cancha en las elecciones a diputado nacional con Albor Cantard.

—No, no. Los que me conocen saben que no tiempo en ningún tipo de venganza. Además, ser embajador en Uruguay es algo muy importante. Ahora todos empiezan a hacer cola. No hay venganza ni rencores con nadie. Me pareció oportuno decir que quiero ser gobernador.

—Galdeano, el presidente de la UCR, sostiene que hay que sumar al socialismo al frente de Cambiemos, porque hay que ganarle al peronismo, que está muy competitivo.

—El peronismo santafesino siempre fue competitivo, no se olvide de la cantidad de años que nos gobernaron. Comparto lo de Galdeano, lo vi y lo escuché. Santa Fe puede dar mucho más de lo que está dando. Es difícil saber si el camino nos va a encontrar de nuevo juntos con los socialistas, ojalá la gente nos de la oportunidad de gobernar.

—¿Cómo ven los uruguayos al gobierno de Macri?

—Estoy sorprendido por la altísima consideración del gobierno uruguayo al gobierno nuestro. Se viene de un período de total tirria con el gobierno kirchnerista. Macri destrabó el problema que le habíamos generado a Uruguay en los puertos. Tabaré Vázquez me dijo que tenían muy buenos vínculos y me mandó saludos para el presidente de la Nación.

¿SIN VENGANZA? "Mi decisión no es contra Corral, es bueno que haya muchos candidatos".