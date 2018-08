Quieren saber cuánto dinero público fue destinado a coimas desde 2003

Tras las múltiples detenciones que se generaron por la aparición de cuadernos que dan cuenta de supuestas coimas que recibieron ex funcionarios nacionales, la Oficina Anticorrupción (OA) le pidió a los ministerios de Transporte, de Energía y del Interior informes sobre los contratos de obra pública firmados entre , durante la gestión kirchnerista.

La propia directora del organismo, Laura Alonso, detalló que se van a analizar todas las adjudicaciones que tuvieron lugar entre 2003 y 2015 y las empresas involucradas en el caso.

"Más allá de las causas judiciales, queremos ver mucho más allá para entender el mapa completo y dimensionar la cantidad de dinero público del que estamos hablando, algunos de las cuales podrían haberse transformado en coimas", precisó Alonso.

La funcionaria contó que se presentó ante el juez federal Claudio Bonadio, quien lleva adelante el caso, para "ofrecerle colaboración" en la investigación.

"Nos acercamos al juzgado para decirle que podemos tener información, y mucha, en nuestros archivos. Por ejemplo, en la OA hay copias completas de un montón de los expedientes mencionados", detalló Alonso.

En ese sentido, la funcionaria señaló que la OA ya les solicitó informes sobre la obra pública a las carteras de Transporte, de Energía y del Interior, que dirigen Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Rogelio Frigerio, respectivamente.

La ruta

"Si a los circuitos energético, vial, transporte, vivienda, juego, aduana, convenios con universidades, Venezuela y algunos más de las coimas y retornos, agregamos el capítulo sindical, más las líneas provinciales y municipales, llegamos al PBI robado", explicó Alonso a través de su cuenta oficial de Twitter.

Para la funcionaria, la aparición de los cuadernos hace "crecer el valor histórico de la elección de 2015", ya que "la mayoría de los argentinos quiere vivir en paz y que no le roben".

Paralelamente, la directora de la OA consideró que el dinero originado de la trama de corrupción bajo investigación "también era para el enriquecimiento personal" de quienes se beneficiaban y no sólo "para las campañas electorales", como "se pretende instalar".

La funcionaria opinó que los detenidos "son personas que tienen mucho poder y mucha información, pero eligieron seguir pagando coimas y alimentando una máquina bestial de corrupción y autoritarismo".

"No es excusa, y menos para ese tipo de empresas, que hoy dicen «no podíamos operar». Desde mi punto de vista, fueron cobardes", agregó.

Detenidos

Ya son 17 las personas arrestadas en el marco de la causa, mientras que sólo permanece prófugo el ex director ejecutivo del Ente Binacional Yacyretá Oscar Thomas.

Entre los detenidos por el escándalo se encuentran el ex secretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, su mano derecha, Nelson Lazarte, y el ex secretario legal de Planificación Rafael Llorens.

Lo propio ocurrió con Hugo Larraburu, ex secretario de Juan Manuel Abal Medina, el ex asesor de Planificación Hernán Gómez y el ex funcionario de esa cartera Fabián García Ramón.

Además del directivo del Grupo Pescarmona Francisco Valenti, están presos los empresarios Juan Carlos Goycoechea (quien tiene previsto ampliar hoy su indagatoria, ver página 10), Carlos Mundin, Walter Fagyas, Javier Sánchez Caballero, Gerardo Ferreyra, Jorge Neira, Armando Losón, Claudio Guzmán y Carlos Wagner.

bajo la lupa. Julio De Vido, uno de los principales sospechosos en la trama de la plata negra de las obras públicas en la Argentina.