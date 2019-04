El periodista económico Guillermo Willy Kohan advirtió que por la última escalada del dólar "el gobierno está en una trampa tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que nos sumerge en una incertidumbre política". Este "ajuste por las malas" puso a la Argentina "en una situación muy complicada", en donde la administración de Mauricio Macri va a intentar contener la corrida inflacionaria "poniendo un colectivo delante del arco de fútbol para tratar que no entren los goles y pedir la hora, que es el resultado de las elecciones".

Dólar por las nubes, tasas escandalosas y una plaza seca de pesos conforman un escenario dónde la inflación sigue acumulando pobreza, de la mano de la incertidumbre política. En esa coyuntura, Kohan trazó ante La Capital su diagnóstico de la prueba de fuego que deberá atravesar Macri hasta octubre próximo.

—Parece que el gobierno no le encuentra la vuelta para anclar el dólar a un precio estable de referencia...

—Evidentemente hay, por ahora, una oferta que no aparece. El gobierno supone que con una parte de lo que liquide el campo, más lo que va a aportar el FMI, puede afrontar una demanda adicional de 15 mil millones de dólares que sería el estrés político, pero de momento está más la demanda de dólares que la oferta. El Ejecutivo está en una trampa: no puede intervenir porque el acuerdo con el FMI no permite usar dólares para frenar la suba, así que estamos pagando el precio de la incertidumbre política, donde hay responsabilidad compartida entre el gobierno, la oposición y el ajuste de la economía por las malas que afecta al empleo y la actividad productiva e impacta en la calidad de vida. Es lo que estamos soportando. Las cuentas externas se arreglan. Por ejemplo, hay superávit comercial pero porque cayeron 25 por ciento las importaciones en forma violenta por la recesión con operaciones, que están estancadas.

—¿Cuáles podrían ser los próximos pasos de la Casa Rosada?

—Estamos en una situación complicada, me parece que el gobierno va a extremar las medidas para contener la moneda estadounidense a través de los encajes bancarios, de las posiciones de dólares de los bancos, seguirá subiendo la tasa de interés todo lo que sea necesario y seguirá retirando pesos de la economía para poner un colectivo antes del arco de fútbol y ver sino le hacen goles. Y después pedir la hora, que será el resultado de las elecciones. Obviamente, falta mucho.

EM_DASH¿Hay antecedentes de tanta incertidumbre a siete meses de una elección presidencial?

—Cuando Cristina Kirchner ganó las elecciones en 2011 todo el mundo sabía que después iba a pasar algo con el dólar. En ese momento todavía había reservas y no existía un cepo. El Banco Central (BCRA) perdió como 15 mil millones de dólares y, cuando asumió Cristina, pusieron el cepo cambiario, que es una forma de devaluar simulada. En este caso, va a ocurrir lo mismo, incluso ganando Macri. La situación económica desde diciembre pasado, y mirando a 2020, no está fácil. La presión cambiaria la vamos a seguir teniendo hasta el 22 de junio, cuando se presenten las listas para ver si Cristina es o no candidata. Si no lo es, la presión puede disminuir.

—El panorama no es alentador.

—La Argentina tiene un problema político y un flor de problema macroeconómico que lo heredó Macri de Cristina y, en algunos aspectos, el presidente lo agravó. En lo que tiene que ver con el tamaño del Estado, el nivel de gastos, impuestos, es un interrogante muy complicado. El fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de los jubilados demuestra que el corazón del gasto público no se puede tocar. Y eso les pone un interrogante a todos los gobiernos que sigan, con Macri o sin él. Condiciona muchísimo la política económica de cara a los próximos años.