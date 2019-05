"Queremos que no haya impunidad", dijo Macri

El presidente Mauricio Macri alentó ayer las manifestaciones de diversos sectores sociales como la del miércoles a la noche, cuando hubo, según afirmó, una "reacción colectiva" contra la resolución de la Corte Suprema de revisar la causa del direccionamiento de la obra pública por la que será enjuiciada la ex presidenta Cristina Kirchner.

Macri, quien ya había pedido que "no haya impunidad", sostuvo: "Lo que queremos en la Argentina es como el deporte, es decir, competir con reglas claras sin hacer trampa".

El gobierno destacó la aclaración que realizó la Corte Suprema de que no se suspenderá el juicio denominado "Vialidad", donde está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner, y advirtió que "la población está muy sensibilizada" luego de años de que la justicia no avance en la investigación de los delitos de "corrupción".

"Es bueno que ante la conmoción social y el reclamo muy fuerte de la ciudadanía, la Corte clarifique estos puntos", dijo el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, en una rueda de prensa en la Casa Rosada, al finalizar la reunión de Gabinete que encabezó Macri.

A su vez, el presidente previsional del Senado, Federico Pinedo, aclaró que el reclamo del oficialismo siempre fue "que se haga justicia", no en el sentido de lograr condenas sino para que "se demuestre la inocencia o la culpabilidad" de los acusados.

Garavano dijo que se enteraron del comunicado de la Corte "al salir" de la reunión, por lo tanto no llegaron a analizar esta decisión con el presidente. Pero aseguró que a Macri "le había generado preocupación" la reacción de la población "y cómo eso podía afectar al Poder Judicial".

"Es bueno que el Poder Judicial pueda dialogar con la población y aclararle los puntos que se interpretaron de otra forma y que generaron una masiva protesta", expresó.