Qué ONG está detrás del viaje de Perotti y Javkin a EEUU

Simposio de políticos que RAP organizó en Nueva York en conjunto con el School of International Public Affairs, de Columbia University.

El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin se encuentran por estos días en Estados Unidos. La coincidencia no es fortuita. Es que ambos mandatarios están participando de un simposio sobre “Democracia, gobernanza, crecimiento sostenible e inclusivo”, que se lleva a cabo desde este lunes hasta el próximo viernes en la Universidad de Yale. La actividad, que se desarrolla en el campus de esta alta casa de estudios en la ciudad de New Haven (estado de Connecticut), está organizada por la Fundación Red de Acción Política (RAP). Esta ONG argentina, que está financiada con aportes de las empresas más grandes de la Argentina y organismos vinculados a Estados extranjeros, es la que se hace cargo de todos los gastos que demanda el evento: viajes, estadías, comidas y organización.

Además de Perotti y Javkin, se encuentran en EEUU Betina Romero (intendenta de Salta), Martín Llaryora (intendente de Córdoba), María Migliore (ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteño), Hernán Lacunza (ex ministro de Economía macrista), Walter Agosto (ministro de Economía santafesino) y Rodrigo De Loredo (diputado de Juntos por el Cambio), entre otros.

Por el sector privado, asisten al foro de la Universidad de Yale los empresarios Sergio Kaufman (Accenture), Alejandro Tamer (Despegar), Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), Federico Braun (Supermercados La Anónima), Verónica Andreani (Grupo Andreani), Luis Betnaza (Grupo Techint), Francisco Michref (Globant), Juan Pablo Bagó (Grupo Bagó), Gastón Bourdieu (Banco Galicia), Teddy Karagozian (TN&Platex) y Adrián Kaufmann Brea (Arcor), entre otros.

Según señala públicamente la RAP, el encuentro que se realiza en la Universidad de Yale tiene como objetivo “analizar en conjunto el impacto de los desafíos globales, buscando dialogar sobre cuáles serían las reformas necesarias en esta coyuntura para poner en valor los recursos que tiene Argentina, generar confianza para alentar la inversión y atraer capitales argentinos que hoy están en el exterior”. Justamente, lo curioso de este encuentro es que se ponen en debate temas referentes a la realidad Argentina y del mismo participan miembros del establishment político y empresarial argentino, pero el escenario elegido para intercambiar ideas no es Argentina, sino una universidad de Estados Unidos.

Los 33

Perotti y Javkin son miembros desde hace años de la Red de Acción Política. De esta ONG participan 219 dirigentes de distintos partidos y de todo el país, aunque la provincia de Santa Fe es uno de los distritos con más integrantes: 33.

La RAP no es una logia, porque su existencia no se mantiene oculta ni es secreta, aunque sus actividades no tienen difusión masiva y sus miembros firman una especie de acuerdo de confidencialidad. A la hora de encasillarla la RAP se parece más a una cofradía, donde se busca cierta “hermandad política” entre sus integrantes, que son “elegidos” de acuerdo a un determinado perfil. Funciona como una organización que busca crear un poder transpartidario para influir sobre determinadas políticas.

Pero, ¿cuál es el leitmotiv de la RAP? ¿Quién la creó? ¿Quiénes son los dirigentes nacionales y santafesinos que la integran? ¿Quiénes son los empresarios que conforman su comisión directiva? ¿Quiénes pagan los viajes grupales al exterior que se organizan?

La RAP, según reza en sus principios, es “una fundación plural y apartidaria” que “tiene como misión hacer un aporte a la formación de la dirigencia política a partir de un auténtico espíritu republicano”. Busca “propiciar la generación de amistad cívica, vínculos de confianza interpersonal que posibiliten dejar de lado prejuicios y desarrollar capacidades de diálogo entre políticos de distintos partidos”. “RAP pretende hacer un aporte que permita ir dejando en el pasado una larga historia de desencuentros y confrontaciones de la política en el país, ayudar a reducir la pendularidad y volatilidad de las políticas públicas y a generar una visión o rumbo compartido”, añade la autodescripción.

Como toda declaración pública de principios es políticamente correcta. Pero cuando se repasan los integrantes de sus consejos directivo y asesor, ese discurso no se sostiene. Sobresale una clara marca ideológica, donde ese pretendido “pluralismo” se ve restringido y totalmente escorado hacia uno de los lados de la grieta.

Es que su consejo asesor lo encabezan dos intelectuales que en los últimos quince años se han caracterizado justamente por agitar a la opinión pública con posturas radicalizadas: el escritor Marcos Aguinis y el filósofo Santiago Kovadloff. A eso se suma que actualmente la presidenta de la comisión directiva de la RAP es la empresaria Lucrecia Lacroze, quien en sus redes sociales no disimula una visión maniquea del ecosistema político argentino y su antiperonismo. Y su esposo es David Lacroze Ayerza, quien fue funcionario de la última dictadura militar: ocupó la presidencia de la extinta Junta Nacional de Granos. Este empresario protagonizó un escándalo en abril de 2019 cuando hostigó a la entonces senadora y hoy vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, durante un viaje en avión. Y como frutilla del postre solo resta darse una recorrida por el perfil de Twitter del empresario Miguel de Larminat, vocal de la comisión directiva de la RAP: parece un miliciano en un campo de batalla política.

La RAP tiene sede en la ciudad de Buenos Aires y fue fundada en 2002 por Alan Clutterbuck, quien la preside hasta la actualidad. El titular de RAP carga con una tragedia familiar: es hijo de Rodolfo Clutterbuck (ex presidente de Alpargatas y del Banco Francés), quien fue secuestrado el 16 de octubre de 1988 y hasta el día de hoy está desaparecido. Aunque se sospecha que fue asesinado por la misma “Banda de los “comisarios” (integrada por miembros de la llamada “mano de obra desocupada de la dictadura”) que también raptó el 24 de agosto de 1991 a Mauricio Macri y lo liberó a los doce días tras el cobro de seis millones de dólares de rescate.

Antes de crear esta fundación, Alan Clutterbuck militó durante un año en el partido que había creado Patricia Bullrich (coordinó los equipos técnicos de su fuerza política). Es que nunca ocultó su admiración por la dirigente porteña del macrismo y ex militante montonera. “Me impresionaron las agallas que tuvo como ministra de Trabajo (del gobierno de Fernando de la Rúa) y su enorme vocación de transformar las cosas”, suele repetir.

La RAP se dedica básicamente a incorporar a sus actividades a políticos con determinado perfil, los apadrina, los relaciona entre sí y les brinda cursos y seminarios en el país y en el exterior. Además, hace de puente entre ellos y grandes empresarios nacionales, multinacionales e instituciones extranjeras.

Una vez que un dirigente acepta la invitación para ser un "político RAP" –como se autodenominan– la relación se “formaliza” mediante la firma de una "Carta de Compromisos Recíprocos". La fundación asume el compromiso de brindar "contención y apoyo" y el político asume el compromiso de "defender el espíritu republicano”.

La RAP aclara en su sitio digital que “no es un centro de pensamiento ni se dedica a generar propuestas de políticas públicas”. “Como organización RAP tiene una cultura de no tomar posición, ni emitir opinión sobre ningún tema, ni tomar parte del debate público de los mismos”, añade. Sin embargo, en los hechos no es así. La RAP alienta y fogonea determinados proyectos que buscan incidir en la realidad. Como cuando el 28 junio de 2022 impulsó una iniciativa en el Congreso nacional, presentada por “políticos RAP”, que pedía cambiar en medio del cronograma electoral el sistema de votación: de boleta partidaria a boleta única. O cuando en abril de 2018 directivos de la ONG, un grupo de “políticos RAP” (entre ellos la socialista santafesina Alicia Ciciliani) y empresarios del establishment (entre ellos, Miguel Blanco, Swiss Medical; Luis Bameule, Quickfood; Juan Pablo Bagó, Laboratorios Bagó; Raúl Seoane, Banco Galicia, y Alejandro Gorodisch, Farmacity) se reunieron en la Casa Rosada con la entonces vicepresidenta, Gabriela Michetti (también “política RAP”), para pedir la reforma a la ley de financiamiento de los partidos políticos.

La RAP la integran hoy 219 políticos de diversos partidos, pero es llamativa la preeminencia de Juntos por el Cambio y la casi ausencia de peronistas kirchneristas y de dirigentes de izquierda. Toda decisión se define en función de lo que excluye.

Los “políticos RAP” de Santa Fe

Encabezan la lista el gobernador Perotti y los intendentes Javkin; Santa Fe, Emilio Jatón; Rafaela, Luis Castellanos; Roldán, José María Pedretti; y Sunchales, Gonzalo Toselli. Del peronismo también están Alejandro Grandinetti, Walter Agosto, Danilo Capitani, Alcides Calvo, Alejandra Obeid, Silvina Frana, Francisco Buchara, Rosario Cristiani, Rubén Pirola y hasta el ex ministro Marcelo Saín. De la dirigencia del socialismo aparecen casi todas sus primeras figuras (los fallecidos Hermes Binner y Miguel Lifschitz fueron miembros): Enrique Estévez, Clara García, Alicia Ciciliani, Verónica Irizar, Mónica Fein y Horacio Ghirardi. De la UCR: el senador nacional Dionisio Scarpin, José Corral, el concejal rosarino Martín Rosúa, Darío Gres, Victoria Tejeda, Jorge Henn y Hugo Marcucci. Y del PRO se alistan Roy López Molina, Luciano Laspina y Ricardo Spinozzi. Y completa la nómina la integrante del GEN Mónica Peralta.

imagerap2.jpg Simposio de un grupo de políticos RAP en el Reino Unido. Marzo de 2019.

A nivel nacional son “políticos RAP” Margarita Stolbizer (GEN) y el peronista Juan Manuel Urtubey, y los dirigentes de Juntos por el Cambio Eduardo Amadeo, Gabriela Michetti, Oscar Aguad, Adrián Pérez, Federico Pinedo, Silvana Giudici, Ricardo Buryaile, Carolina Stanley y Federico Sturzenegger, entre otros.

La RAP convoca periódicamente a sus políticos miembros a reuniones y seminarios en el país (como los que realiza en la estancia San Ceferino, cerca de Pilar). Pero también organiza viajes al exterior con pasajes y estadía pagos para grupos de “políticos RAP” y empresarios. Los destinos a los que han viajado son principalmente EEUU, Reino Unido, Colombia, Australia y Nueva Zelanda. Ahora les tocó el turno a Perotti, Javkin y Agosto. Pero el resto de los “políticos RAP” santafesinos también fueron partícipes de numerosos viajes al exterior.

imagerap4.jpg Participantes del segundo Simposio RAP que se organizó en la Universidad de Columbia, Nueva York.

Solo a modo de ejemplo: de la mano de la RAP, Javkin, Peralta, Spinozzi y Clara García participaron de un viaje a Nueva Zelanda. Javkin y Fein también estuvieron en Boston para asistir a un simposio denominado "Imaginando el futuro de la Argentina". Binner y Ciciliani hicieron en mayo de 2013 una gira por EEUU, junto a la RAP. En otra oportunidad, Peralta, Ghirardi y Corral participaron de un seminario en Colombia organizado por esta ONG. En mayo de 2012, la Fundación RAP hizo un simposio en Columbia University (Nueva York) del que participaron Lifschitz, Ghirardi y Spinozzi. Y entre el 5 y el 10 de junio de 2010, Fein y Agosto estuvieron en un encuentro en Washington, que incluyó reuniones en el Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional.

imagerap5.jpg Fein, junto a la delegación argentina de RAP, en Washington durante una reunión con funcionarios norteamericanos. Junio de 2010.

¿Quién financia las actividades de la RAP?

Entre las empresas donantes de la RAP, según la propia página digital de esta fundación, aparecen Arcor, Banco Galicia, Pan American Energy, Techint, Telefónica, Coca Cola, Pampa Energía, Globant, Farmacity, Laboratorios Bagó, Arcos Dorados (McDonald’s), el ingenio azucarero Ledesma, Santander Río, BNP Paribas y Toyota, entre otras. La otra fuente de financiamiento viene de organismos internacionales. Entre ellos, la National Endowment for Democracy (NED), una ONG de EEUU fundada en 1983 cuyos fondos provienen del Congreso estadounidense. Y el Instituto Internacional Demócrata (NDI), del Partido Demócrata de EEUU; y el New Zealand International Aid and Development Agency (Nzaid), perteneciente a la Cancillería de ese país.