Qué dijo Novaresio sobre el aborto en el Congreso de la Nación

Entre los expositores se cuenta el periodista rosarino Luis Novaresio, columnista de La Capital y conductor del programa "Debo decir", que se emite los domingos por la noche por América.

Novaresio advirtió a los que están en contra de la iniciativa "que sepan que no hay un criterio único de cuando comienza la vida", y afirmó que los legisladores "no deben imponer sus convicciones personales" porque "no pueden dejar que las mujeres se sigan muriendo".

Novaresio aborto



A continuación los tramos más relevantes de la exposición de Novaresio en la Legislatura nacional:





>> Los números: "Hay 350 o 500 mil abortos que la ley los condena a la clandestinidad"

>> Las dudas: "No hay un criterio unificado de cuándo comienza la vida. Es un proceso, un devenir, no son compartimientos estancos".

>> El machismo: "Las mujeres se mueren, diputados. No puede imponerle a las mujeres una concepción ideológica. Las mujeres ricas acceden al misoprostol y las excluídas, al ramo de perejil. Es un problema científico, resuelto, cultural, de un machismo exasperante y que merece ser escuchado en la voz de solo un colectivo, que son las mujeres"

>> La religión: "Los legisladores no están para hacer primar su criterio personal. Los que imponen las convicciones religiosas en la ley son los teócratas. Eso es una teocracia y la Argentina es un república laica. Los que imponen sus convicciones a las de otros se llaman autoritarios".

>> La cuestión de género: "Hay un fenómeno cultural inadmisible que está pesando sobre las mujeres. Si el proceso de gestación fuese masculino, el aborto estaría legalizado hace muchos años".

La Cámara de Diputados inició formalmente hoy a nivel de comisión un debate sobre la despenalización del aborto, con una audiencia en la que constitucionalistas, especialistas, periodistas y artistas exponen sobre la iniciativa que divide las aguas en el Congreso.