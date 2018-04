La reunión de la Comisión Bicameral de Control de la Deuda Externa terminó hoy abruptamente cuando la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti afirmó que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, le hizo llegar una nota en la que le pedía que "no sea tan mala".

Mientras el senador Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur, estaba en uso de la palabra, Cerruti se puso de pie y mostró el pequeño trozo de papel que, según dijo, le acercó un colaborador de Caputo.

"Mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala", decía la pequeña nota que mostró Cerruti, mientras gritaba junto al jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en medio del Salón de las Provincias, donde se realizó la reunión.

Embed Cerruti dice que Caputo le mandó este papelito. Empezaron a los gritos. Se levantó la reunión. pic.twitter.com/dnySzLY71q — Gabriela Pepe (@gabyspepe) 4 de abril de 2018

Ante la situación, el presidente de la comisión, el senador justicialista José Mayans, pidió orden y advirtió que si los legisladores no se sentaban iba a levantar la reunión, ante lo cual Caputo le recomendó: "Sí, levantemos".

Mayans dio por terminada la reunión y aludió a "un compromiso" que tenía Caputo, por el cual se preveía terminar con la sesión de la Bicameral cerca de las 13:30, pero finalizó minutos antes debido al escándalo.

Posteriormente, el diputado oficialista Eduardo Amadeo confirmó que el funcionario nacional le envió una nota a la legisladora opositora y lo justificó en que Cerruti "le dijo que pensara en sus hijos" en otro momento de la reunión.

Sin embargo, la diputada niega haberlo hecho y aseguró que, incluso en los momentos en que varios legisladores hablaron a la vez fuera de micrófono, ella no pronunció ninguna palabra. Durante la exposición, Caputo afirmó que no tiene "nada que ver" con la sociedad offshore Noctua, pero señaló que "el tema de las offshore no es delito" y señaló que "han sido tres meses de una difamación atrás de otra" en su contra.

"El tema de las offshore no es delito. Es como una caja de seguridad: lo que uno tiene adentro de la caja lo puede tener declarado o no, eso no lo convierte en delito", indicó el ministro, quien sostuvo que "la razón fundamental es no entrar en la doble imposición" de impuestos.

Dado que el tema fue puesto sobre la mesa por el diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, el funcionario agregó: "Siendo director de YPF, cuando fue el acuerdo con Chevron ustedes mismos hicieron dos o tres offshore. No estoy acusando a nadie, es que es una práctica común".

Embed Exigimos que el Ministro Luis Caputo responda pregunta por pregunta las interpelaciones de los legisladores, vino para eso. pic.twitter.com/sDOHoiP26b — Agustin Rossi (@RossiAgustinOk) 4 de abril de 2018

Tras expresar que tiene "todo bien declarado ante la Oficina Anticorrupción y la AFIP", Caputo se refirió al fondo Noctua y subrayó: "No tengo ya nada que ver con esa empresa. Además tengo todo bien declarado.

Con respecto al reporte de la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) es un reporte de una tenencia nominal. Yo era un tenedor fiduciario. No tengo que tenerlo declarado porque eso no me convierte en propietario".

"Dicen que no me defiendo, pero yo me defiendo en la Justicia. Han sido tres meses de una difamación atrás de otra. Por eso les agradezco que me hayan brindado la posibilidad de venir y contar la verdad", sostuvo el ministro.