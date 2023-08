Pullaro y Javkin: "A Rosario hay que defenderla"

El candidato a gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente y candidato a la reelección Pablo Javkin analizaron la situación de la seguridad en Rosario y se preparan para coordinar un plan integral en caso de ser electos. Para el ex ministro de Seguridad, la situación de la provincia no admite retrasos y es por eso que sigue recorriendo a la vez que trabaja junto a sus equipos técnicos de cada área para tomar cada problemática desde el primer día con la mayor fuerza y potencia. En Rosario el problema de la seguridad es acuciante y este jueves por la mañana mantuvo un encuentro con el Javkin y su equipo para diagramar y coordinar las tareas entre municipio y provincia a partir del 10 de diciembre e incluso ante una eventual transición desde el mismo 11 de septiembre en caso de ganar las elecciones.

javkin y pullaro.jpg

Por su parte, el intendente sumó su mirada a los hechos que se suceden a diario. “Es lo que estamos planteando. Cuando se produce un foco que multiplica homicidios en un lugar, si no hay un abordaje directo de ese lugar, se van a seguir repitiendo. En el Parque Oeste están las TOE. No ha habido una acción del Ministerio de Seguridad de la Provincia ni siquiera para aprovechar su propio recurso en ese parque. No hay posibilidad de frenar la repetición porque no hay presencia”.