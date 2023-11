Pullaro redobló la apuesta y le contestó a la Fiscalía: "No entienden o no quieren entender" El gobernador electo criticó al MPA tras el crimen del policía en el Hospital Provincial y recibió una dura respuesta de la Fiscalía General. 16 de noviembre 2023 · 12:53hs

El gobernador electo Maximiliano Pullaro expresó su preocupación y consternación por el crimen del policía Leoncio Bermúdez en el Hospital Provincial.

Tras el crimen de Leoncio Bermúdez, policía ejecutado en la puerta del Hospital Provincial por sicarios que intentaban liberar a un preso que se estaba atendiendo de manera transitoria en el efector, el gobernador electo Maximiliano Pullaro cargó contra la tarea del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y remarcó que en la escena se presentó un solo fiscal debido a que, por el aniversario de la fundación de Santa Fe, la repartición provincial se encontraba cerrada. La respuesta de la Fiscalía General no se hizo esperar y hubo una fuerte defensa tras las acusaciones. Pero pronto Pullaro volvió a cargar contra el órgano judicial asegurando que la situación "no se entiende o no se quiere entender".

Este miércoles, horas después del crimen de Bermúdez, Pullaro usó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para dar sus condolencias por el hecho a la "familia policial", además de a los amigos y familiares del subinspector de 42 años. En declaraciones a "De 12 a 14", el gobernador electo agregó que durante la jornada el MPA estuvo cerrado y "había un solo fiscal". "No puede ser que porque es feriado hay un solo fiscal de 78. Que en Rosario hoy (por este miércoles) no haya habido nadie en el MPA es grave", aseveró.

La respuesta de Fiscalía a las críticas de Pullaro no se hizo esperar

La respuesta de la Fiscalía General llegó horas después, con un comunicado en el que además de enumerar las acciones realizadas tras el homicidio del policía, manifestaron: "Los feriados dispuestos para la actividad judicial no afectan el servicio de justicia que debe brindar el Ministerio Público de la Acusación frente a cuestiones de suma urgencia y gravedad, como lo es este caso".

Este jueves, Pullaro volvió a usar sus redes para citar el comunicado de la Fiscalía y respondió que la situación "no se entiende o no se quiere entender". "Los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado y solo había un fiscal en el edificio", dijo. Embed No se entiende o no se quiere entender. Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y… https://t.co/vzrsGi2DFM — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) November 16, 2023 "Nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio. Los rosarinos esperan otra actitud de sus funcionarios públicos, un mensaje de mayor compromiso. Debo decir que en otras épocas la reacción frente a estos delitos era diferente", aseveró el gobernador electo.