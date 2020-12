Pullaro plantea romper el Frente Progresista y armar una nueva alianza

Con las voces de ambos en off, se suceden imágenes de la pobreza, el cierre de comercios y los conflictos con la Justicia. Y al comienzo, en el medio y al final, se repite la imagen de Cristina. El objetivo de la pieza audiovisual es claro: mostra al dúo como los representantes de los sectores medios golpeados por la crisis y a los que la vicepresidenta genera una urticaria casi instantánea.

“Entendemos que el año que viene se discute el poder en la Argentina —dijo Pullaro a La Capital—. Es fundamental que los santafesinos unifiquemos a la oposición con un frente político, progresista y republicano que enfrente y le ponga límites al kirchnerismo”.

Es un reclamo que les llega tanto desde abajo como desde arriba. Los intendentes y jefes comunales piden en las recorridas por el territorio que los dirigentes prioricen las coincidencias sobre las diferencias, y el comité nacional —encabezado por el diputado nacional Alfredo Cornejo— también baja la línea ecuménica.

Pullaro reconoció que bajo ningún concepto pueden cortar la alianza histórica con el Partido Socialista (PS) pero remarcó que se debe armar una alianza más amplia. “Hay que romper el Frente Progresista, desarmarlo, y armar una fuerza santafesina nueva —sostuvo el ex ministro de Seguridad—. No podemos quedar con el mismo modelo que funcionó en su momento”.

El PS mantiene sus reticencias con la idea de frente XXL. A pesar de que Miguel Lifschitz participó hace casi dos semanas en un almuerzo en el que también estuvo presente Martín Lousteau —asado al que no fueron invitados Pablo Javkin y Emilio Jatón, lo que generó malestar de las principales referencias territoriales del Frente— no parece haber margen en el partido de la rosa para un salto de este tipo.

Pullaro aseguró que el video no busca interpelar a la primera plana socialista. “El mensaje no es para ellos, tenemos diálogo todos los días”, afirmó. Con el PRO, la tarea de convencimiento la llevan adelante los dirigentes que pertenecieron o aún se identifican con Juntos por el Cambio.

“Tenemos que armar algo que sea superador tanto del Frente Progresista como de Cambiemos, que represente los intereses de los santafesinos y que dispute un proyecto de poder —dijo Michlig a este diario— El espacio no peronista no tiene un solo senador nacional, hemos planteado muchas veces que no tenemos quién haga lobby en el buen sentido a favor de la provincia”.

Se repiten casi como un mantra que no hay 2023 sin 2021. “No hay que discutir nombres ni partidos porque aleja —advirtió Pullaro—. Hay que acordar en cinco puntos programáticos y avanzar. El objetivo es ganar”.

En el radicalismo santafesino se entusiasman con la idea de que una coalición potente gane los dos senadores nacionales por la mayoría y unas seis bancas en Diputados.

Fortalezas

Donde también está bien posicionada la UCR es en la Legislatura santafesina. Tiene 13 diputados —11 en su bloque y dos en el de Juntos por el Cambio— y 7 senadores.

Los legisladores en la Cámara alta se volvieron todavía más valiosos con la ruptura del bloque peronista, ya que son claves para lograr (o no) los dos tercios en temas espinosos como insistencias ante vetos, interpelación de ministros y juicios políticos. O, como sucedió más recientemente, habilitar o bloquear el desafuero de un colega.

En la UCR no ven a la Casa Gris muy preocupada por la gobernabilidad. “Me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo respecto de lo que pasa en la Legislatura —disparó Michlig—. Con el presupuesto y la ley tributaria hemos encontrado pocos interlocutores. Tuvimos que acordar con el ministro de Economía, que se convirtió casi en un ministro de Gobierno. Esta pelea del justicialismo nos pone en un escenario que no favorece a la gobernabilidad y la institucionalidad. Esta pelea del PJ nos termina afectando a todos”.

Por su lado, el representante del departamento San Cristóbal descartó la ruptura de Leonardo Diana (San Jerónimo) y Hugo Rasetto (Iriondo), quienes tienen bloque propio. “Estamos trabajando muy bien con Leo y con Hugo, de hecho en las últimas 48 horas hablé con los dos —remarcó—. Mi aspiración es que el año que viene tengamos un solo bloque”.