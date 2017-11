Pullaro: "No nos pongan en el lugar donde no estamos; exoneramos a 160 policías"

"No nos pongan en un lugar donde no estamos. Fuimos nosotros los que denunciamos las irregularidades en las horas extras que hacían los policías. Tenemos más de 700 pases de policías a disponibilidad y más de 200 sanciones administrativas. Y exoneré a más de 160. Esto no se hizo nunca en la historia de Santa Fe. Estas cosas no son gratis. No le queden dudas que es un pase de facturas".









El ministro de la provincia, Maximiliano Pullaro, se expresó con esas palabras esta mañana al referirse a las escuchas telefónicas en las que mantenía diálogos con jefes policiales y fiscales sobre causas vinculadas a la corrupción policial.





En declaraciones al programa "Zysman 830" , el máximo responsable del área de seguridad pública afirmó que las escuchas ordenadas sobre su teléfono celular "pasó sobre una causa prácticamente fabricada en donde engañaron al juez. Es una estafa procesal".





"Se intervino el teléfono del ministro de Seguridad, con lo que eso implica, de manera sumamente irregular y se lo envió a los medios de comunicación. Hay sectores muy poderosos y oscuros detrás de esto. Con mi teléfono intervenido tienen todos mis datos, los datos de mi familia, de mis seres queridos y de todas las operaciones que implican al Ministerio de Seguridad", añadió.





Pullaro remarcó que las intervenciones sobre su teléfono "fueron ilegales. No hay delito penal. Es ilegal o sumamente irregular porque engañaron al juez. Estamos ante una estafa procesal. Si no se le argumenta al juez por qué se interviene el teléfono; si se le oculta al juez la identidad de quien es el teléfono; si se le dice que no se sabe cuando está claro a quien pertenece, es una estafa procesal y es un delito penal".

El ministro de Seguridad dijo que las escuchas a su teléfono fueron enviadas "de manera irregular muchos medios de comunicación. Hoy saben qué hacen mis hijos a primera hora de la mañana. Por primera vez tuve que poner custodia a mi familia por esto que salió y que tuvieron todos los medios. Los sectores oscuros que armaron todo esto hoy tienen toda la información mía y de mis seres más queridos. La situación es sumamente grave".