Pullaro le dijo a Bullrich que "el dinero que Nación debe a Santa Fe es para hacer obras"

"No veo bien que el gobierno nacional nos pague una importante deuda con dinero de los santafesinos", sentenció.

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, salió hoy al cruce de las declaraciones de la titular de la cartera nacional, Patricia Bullrich, que ayer en una visita a San Lorenzo apoyó la idea de saldar parte de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe a través del envío de más efectivos de las fuerzas federales.

"No lo veo bien, creo que ningún santafesino puede ver bien que el gobierno nacional nos pague una importante deuda que fue sentenciada por un fallo de la Corte, con dinero de los santafesinos, la verdad es un error de concepto y de criterio", afirmó el ministro en declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho.

Pullaro criticó "el posicionamiento de un precandidato como José Corral que avala una propuesta de esas características, es decir que nos paguen con nuestro propio dinero".

"Nosotros con ese dinero que fue fruto de lo que nos descontaron incorrectamente e ilegalmente de la coparticipación, lo queremos para hacer más rutas, para políticas de salud, para políticas educativas, de seguridad provincial, para obra pública", manifestó.

"En otras provincias no pagan, entonces, lo que no pagan otros porqué lo vamos a pagar nosotros", se preguntó Pullaro

Además Pullaro indicó que en otras provincias como Córdoba y Buenos Aires no se gira dinero por el envío de efectivos federales. "En otras provincias no pagan, entonces, lo que no pagan otros porqué lo vamos a pagar nosotros", se preguntó y aseguró que "lo que corresponde es que las fuerzas federales también estén en diferentes provincias colaborando y acompañando las políticas de seguridad".

Y volvió a apuntar a Corral: "Nos preocupa y nos parece una actitud un poco desesperada de su parte esto de que pretenda que se le pague a los santafesinos con plata de los santafesinos que debería ir a obra pública".



Por último recordó que hay fuerzas federales en Santa Fe con tareas fijas y otros efectivos que llegan para cubrir situaciones puntuales. "Unos 600 hombres de las fuerzas federales están en Rosario, San Justo, Venado Tuerto, Santa Fe, Santo Tomé, Reconquista, Rafaela cumpliendo funciones de control en rutas nacionales, custodiando juzgados y edificios federales, realizando trabajo de investigación", dijo.

"En 2016 firmamos un convenio para la llegada de refuerzos que vinieron, y luego cuando la situación fue cambiando y la policía comenzó a tomar la mayor parte de las responsabilidades, esos gendarmes fueron asignados a operativos en otros puntos del país", precisó.