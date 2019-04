Pullaro dijo que "no hubo inconvenientes" en la elección

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, destacó esta noche que "no se registraron inconvenientes" el acto eleccionario que finalizó a las 18 y destacó que la mayor afluencia de votantes se dio "por la tarde"

"No hubo inconvenientes durante la votación, todo transcurrió como pensábamos", destacó el titular de la cartera de Seguridad, quien señaló que "por la mañana votó poca gente, la mayor afluencia se dio por la tarde".

Sobre si consideraba que era un buen escenario tener resultados a las 2 de la mañana, como indicó el ministro de Justicia Ricardo Silberstein, Pullaro destacó: "Vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar para que haya transparencia absoluta en la elección y uno es muy prudente. Si quien lleva adelante y planificó la elección como el ministro Pablo Farías y el ministro Silberstein dan ese horario, será ese horario".

Al hacerle conocer los cuestionamientos de dirigentes de Cambiemos, quienes denunciaron que muchos policías no habían podido votar, Pullaro explicó: "Eso no es correcto. Los policías votaban cada uno en su localidad, a menos que tuviera que prestar servicio en un departamento que no fuera el que votaban. Si esto era así, con 48 horas de anticipación el jefe del comando electoral policial, Teófilo Pereyra, le informaba a la junta electoral y se agregaban en un padrón anexo y votaban todos en la mesa de cada una de las localidades donde estaban prestando servicio".