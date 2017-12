Protesta gremial contra la reforma previsional en pleno centro

La protesta contra la aprobación del proyecto de ley de reforma previsional -sancionada esta mañana por el Congreso Nacional- se hizo sentir esta mañana en pleno centro rosarino.

Convocados por la CTA, la Ctera, Amsafé Roario y partidos políticos, los manifestantes se nuclearon en la esquina de Corrientes y Córdoba para hacer sentir su oposición y descontento con la medida.

Concentración en Córdoba y Corrientes

"El Gobierno sufrió una derrota al mostrar a políticos queriendo defender lo indefendible. Tuvieron que recurrir a la extorsión de los gobernadores"







Uno de los que llevó la voz cantante fue el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, quien consultado por La Ocho indicó que "no se puede medir en términos de ganadores o perdedores. Nuestro pueblo pudo haber perdido batallas tácticas pero ayer el que sufrió una derrota fue el gobierno porque claramente mostró una cantidad de políticos queriendo defender lo indefendible. El gran derrotado es el gobierno. Ayer tuvo una victoria pírrica, que tuvo que apelar a la fuerza y a la extorsión de los gobernadores para garantizar esa votación, eso habla de que no tenía la fuerza de las ideas. No se puede explicar porqué esta medida beneficia a los jubilados si después te tienen que dar un bono".

Posteriormente, los manifestantes se sumaron a la convocatoria en Tribunales para reclamar justicia por los compañeros asesinados al cumplirse un nuevo aniversario del trágico 19 de diciembre de 2001.