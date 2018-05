El juez federal Sergio Torres le prohibió ayer del país a Jorge Corcho Rodríguez tras haber sido denunciado por la Oficina Anticorrupción (OA) y la fiscalía como nexo de Odebrecht con funcionarios en una trama de pago de sobornos. La medida también alcanza a contadores del empresario que figuran como titulares de una compañía desde la que se canalizaron las coimas.

Torres hizo lugar así al pedido de la OA y el fiscal federal Federico Delgado, que además solicitaron la indagatoria de Rodríguez en esta causa por el presunto pago de coimas de Odebrecht en la obra de Aysa denominada Paraná de las Palmas. El pedido de indagatoria también abarca al ex ministro de Planificación Julio De Vido; a su entonces segundo, Roberto Baratta; al ex secretario de Obras Públicas José López, y al ex titular de Aysa Carlos Ben, entre otros.

Los pedidos de indagatoria para Corcho Rodríguez, ex pareja de Susana Giménez y actual de la conductora de TV Verónica Lozano, fueron hechos por primera vez.

La solicitud de la OA y el fiscal es en la causa por reformas en la planta potabilizadora Juan Manual de Rosas, del Paraná de las Palmas, en Tigre, y la planta depuradora Del Bicentenario, ubicada en Berazategui. Por la obra en el Tigre se pagó una suma inicial de 2.293.323.243 pesos y luego una ampliación de 696.585.286 pesos. La OA remarcó que uno de los arrepentidos en Brasil de nombre Olivio Rodrigues Junior es quien manejaba una gran cantidad de sociedades offshore para canalizar los sobornos de Odebrecht.

Esas off shore fueron las que realizaron transferencias a la firma uruguaya Sabrimol Trading S.A a través de lo bancos Meinl Bank y el Credicorp Bank de Panamá por un total de 10.210.373 dólares y 684.283 euros desde el 25 de abril de 2012 al 22 de septiembre de 2014.

"La sociedad Sabrimol Trading habría sido utilizada como una intermediaria para el pago de sobornos a funcionarios con participación funcional en las obras adjudicadas en Argentina a Odebrecht".

Uno de los acusados, Carlos Dentone —señaló la OA— fue quien refirió que Sabrimol Trading era realmente de Rodríguez y que le consta que hubo negociaciones con una empresa holandesa y con Odebrecht para brindar servicios de lobby, por el que se cobraría un 3 por ciento del monto de la licitación adjudicada a cambio de la prestación.

Según dijo Dentone, había una cuenta del banco Itaú de Montevideo y que su manejo y utilización del dinero los daba el contador de Rodríguez: Osvaldo Gandini.

"Ya se ha visto como Odebrecht transfirió sumas millonarias a la cuenta Sabrimol y como Rodríguez, presunto lobbista / intermediario ante los funcionarios argentinos se habría valido de una sociedad de fachada y una cuenta bancaria en Uruguay de donde habría salido dinero para pagos corruptos", señaló la OA en su escrito.