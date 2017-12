Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que el investigador se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto.

Antes de que trascendiera el procesamiento, Lagomarsino afirmó que si termina preso, acusado de ser partícipe de la muerte de Nisman, será una "injusticia inmensa" y dijo que el fallecido fiscal le "cagó la vida" al solicitarle que le preste un arma.

"Si voy preso me termino de romper porque no hay nada peor que un inocente preso, es una injusticia inmensa", sostuvo hoy Lagomarsino en un reportaje que brindó a América 24.

"Alberto Nisman me cagó la vida", afirmó más tarde en una entrevista por radio Delta, en la que conjeturó que el fiscal general de la causa por el atentado a la AMIA, encontrado muerto el 18 de enero de 2015, "no pensó que me iba a meter en el quilombo que me metió".