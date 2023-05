Presentan un recurso para frenar la aplicación del voto joven en la provincia

En el extenso escrito, de unas 40 hojas, Rondina se reserva la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema santafesina si el Tribunal Electoral rechaza el pedido y ratifica su decisión. Ahora debe intervenir nuevamente el procurador Jorge Barraguirre y el propio TEP, que por unanimidad estableció la semana pasada la habilitación del voto joven en la provincia. Hasta ahora esa franja del electorado solo podía votar en las elecciones nacionales. Santa Fe es la única provincia que no había adherido a esa ley nacional.

Rondina confirmó a La Capital que el lunes próximo, si el TEP no se pronuncia antes, irá en persona a la Corte Suprema para reclamar un pedido de “avocamiento”; es decir que el máximo tribunal pida el expediente para resolverlo por razones de urgencia. Si esto sucede, también pedirán que se excuse Daniel Erbetta, presidente del máximo tribunal de Justicia e integrante a su vez del Tribunal Electoral quien junto con los camaristas Alfredo Ivaldi Artacho y Armando Drago fueron los que habilitaron finalmente el voto joven.

El abogado cifra su expectativa en que el pedido llegue a la Corte y sean los propios jueces quienes decidan frenar la habilitación del voto joven. “Estoy seguro que la Corte va a parar esto, porque es inconstitucional”, sostuvo.

En diálogo con La Capital, Rondina hizo una serie de objeciones jurídicas junto con otras valoraciones más políticas. La primera de ellas es el artículo 29 de la Constitución santafesina, que establece explícitamente que son electores aquellas personas que alcanzaron los 18 años y estén inscriptos en el Registro Civil.

“La mayoría de los políticos y juristas dicen que esto se puede hacer solo por una reforma de la Constitución. Yo no soy tan estricto: se puede llegar a lo mismo con una ley votada por la Legislatura y con un acuerdo amplio, lo que en este caso no sucedió”, sostuvo.

¿Por qué razón entonces todos los políticos, empezando por el gobernador Omar Perotti, celebraron la decisión del Tribunal Electoral? “Porque están haciendo populismo judicial y para quedar como los héroes de la juventud”, contestó Rondina.

El abogado santafesino recordó que hace dos años, el Tribunal Electoral rechazó el mismo planteo que hicieron en su momento los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet para adecuar en la provincia lo que sucede a nivel nacional con el voto de los jóvenes de 16 y 17 años. “Esta fue una decisión a las apuradas y muy subjetiva, con una finalidad más mediática que de aplicación de las normas actuales”, añadió Rondina.

Según el abogado patrocinante del partido Pais, son muchos los partidos y dirigentes que no están de acuerdo con esta disposición del TEP que le da un marco legal al Voto Joven en la provincia. “Pero no se manifiestan públicamente para no quedar como enemigos de la juventud”, interpretó.

Objeciones

Otras de las objeciones que hizo Rondina, y estampado en el escrito, es el cambio de reglas de juego en un proceso electoral ya avanzado, con la presentación de alianzas y candidatos, con el padrón ya exhibido y con las impugnaciones de residencia realizados.

En el “paper” presentado ante el TEP advierte que la incorporación de los jóvenes de entre 16 y 17 años implica engrosar el padrón y esto es una desventaja para los partidos chicos a los que les aumenta el piso exigible para pasar a la elección general y desde allí acceder a una banca de diputado o en un Concejo municipal.

La ley electoral santafesina establece que en las Paso un partido o alianza debe superar el 1,5 % del padrón. Y en la elección general aumenta ese piso al 3%.

Rondina también indicó que representa además un problema de estrategia partidaria. “Cuando se conformaron las listas de candidatos no estaba previsto esta nueva incorporaciones de electores, que requieren un perfil distinto que el resto para hacer una propuesta más atractiva”, sostuvo.

Cuando el procurador Barraguirre dio el visto bueno al Tribunal Electoral para que falle en consecuencia, utilizó la frase “federalismo patológico” para refrendar que en todo el territorio nacional se aplica el voto joven y no en Santa Fe, expresión que fue objetada por Rondina.

“Con el mismo criterio, como existe reelección para el presidente de la Nación, mañana puede ir el gobernador Perotti a reclamar que le habiliten un segundo mandato, prohibido por la Constitución de Santa Fe, objetando ese «federalismo patológico»”, retrucó.

Rondina finalmente admitió que tiene “pocas expectativas” que el Tribunal Electoral reconsidere su decisión, pero insistió en que la mayoría de los jueces de la Corte santafesina le pondrá “un límite a quienes pretenden apartarse de las nomas constitucionales”.