El extitular de la cartera de Hacienda Alfonso Prat Gay sostuvo que para ordenar "el quilombo que es la economía" se necesita "un ministro", y recomendó al Gobierno "clarificar el camino".

"Para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitás un ministro de Economía. Si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios. Si se elige el camino del gradualismo, exige un monitoreo", sostuvo el economista.

Prat Gay admitió que durante su gestión en el actual Gobierno "tenía un problema con el esquema de funcionamiento, y se lo dije al equipo de jefatura de Gabinete el primer día".

Con relación al acuerdo que la Argentina firmó recientemente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), consideró: "No podés decirle al Fondo no necesito tu plata y al mercado decirle no necesito tu plata. Porque si mirás el acuerdo, lo que dijo la Argentina es deme solamente los primeros 15 mil millones de dólares, el resto no lo necesito .

"¿Entonces cómo vas a cerrar tu plan financiero? Esto es lo que está confundiendo a los inversores", añadió.

A su criterio, "va (Nicolás) Dujovne a Nueva York, va (Mario) Quintana, ahora lo van a hacer ir al presidente a Nueva York a explicar algo que es distinto a lo que dice el acuerdo. No podemos exponer al presidente".

"Si el gobierno no entendió que en el mejor de los casos el programa del Fondo es de emergencia, y que a eso le tenés que agregar un programa de desarrollo, estamos en problemas", alertó.

Además, sostuvo que "tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para solucionar los problemas".

Prat Gay consideró, también, que "están dadas las condiciones" para que Argentina pague sus deudas, pero lo que tiene que hacer el gobierno es clarificar el camino".

El exministro aseguró que nunca alentaría a "un default" para la economía argentina.

Por último, analizó el impacto de la causa de los cuadernos: "Se están sincerando dos cosas centrales que han sido un lastre muy grande para la Argentina durante muchos años: la corrupción y las variables económicas. Miro este período como uno que se está alumbrando".