Aunque algunas versiones sostienen que rechazó el ofrecimiento de retornar al gobierno nacional cuando Mauricio Macri reformuló su gabinete a comienzos de septiembre, el exministro de Hacienda Alfonso Prat Gay admitió ahora que podría ocupar una vez más un lugar dentro de la administración de Cambiemos. Pese a esto, no se guardó ninguna crítica al hablar de algunas decisiones del oficialismo, como el acuerdo con el FMI y las altas tasas del Banco Central.

"¿Si volvería al gobierno? En este fin de semana tuvimos esas discusiones. No quiero hablar de un cargo en particular porque hay otras personas en esos cargos. Yo estoy comprometido con Cambiemos y estoy trabajando para que sigan cambiando las cosas desde el lugar que me toca", afirmó en una entrevista con LN+.

Por otro lado, tras asegurar que no está enojado por su salida de Hacienda ("son las reglas del juego de los que hacemos política", dijo), Prat Gay se mostró preocupado por el presente económico y tildó el acuerdo con el Fondo como "un fracaso".

"Veo la economía local con preocupación, ha entrado en un proceso recesivo profundo. Ya lo dijo Dante Sica: es obvio que una economía no puede resistir con esta tasa. Es la receta del Fondo Monetario Internacional y ya hemos visto las recetas del FMI en otros países. No era necesario ir al Fondo", señaló.

"Cuando un gobierno toca la puerta del FMI significa que no se pudo poner de acuerdo internamente, es un fracaso. Tocar la puerta del fondo es pedir ayuda porque no la pudiste resolver internamente", agregó