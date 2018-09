Ponen reparos al armado del peronismo sin los kirchneristas

Diputados y dirigentes del sindicalismo peronista como Héctor Daer y Facundo Moyano mostraron ayer sus reservas sobre el armado político que presentaron el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, como "alternativa" opositora alejada del kirchnerismo.

Daer cuestionó la foto con la que Massa, Urtubey, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti y el jefe del bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, presentaron su espacio político por considerar que "divide" al peronismo, mientras que Moyano le apuntó con todo al salteño.

"No me entusiasma. Las unidades que dividen no me entusiasman para nada", disparó Daer, al tiempo que consideró que "la alternativa del peronismo no puede pasar sólo por tres personas".

El sindicalista también rechazó la posibilidad de elegir al candidato del peronismo en las elecciones primarias y evaluó: "Hay dos puntas en este abanico del peronismo: una es Cristina (Kirchner) y otra Urtubey. Yo creo que tenemos que lograr entre todos una síntesis".

En declaraciones radiales, el dirigente de la CGT sostuvo que "la demostración de que el peronismo puede generar una alternativa tiene que pasar por todos los gobernadores, por la representación de los bloques que hoy están diseminados, por los intendentes, por el movimiento obrero y las organizaciones sociales".

"Los que tienen que jugar un rol son los gobernadores del peronismo, que ganaron elecciones, que son representativos, los compañeros que ganaron en grandes centros urbanos", agregó el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad.

Por su parte, Moyano fue más duro y, siendo miembro del bloque de diputados del Frente Renovador que lidera Massa, apuntó sus críticas directamente a Urtubey al señalar que lo ve "mucho más como candidato a vicepresidente de Macri o como un jefe de Gabinete de este gobierno" que como opositor al oficialismo.

"Ahora que lo escondieron a Marcos Peña lo pueden poner como jefe de Gabinete de Macri. Sería ideal porque realmente no lo veo como una opción opositora", lanzó con ironía el diputado e hijo del líder del gremio de Camioneros, Hugo Moyano.

Incoherencias

En este sentido, el referente del sindicato de trabajadores de peaje sostuvo que "Urtubey ha demostrado una incoherencia importante en su trayectoria política" porque "pasó de dedicarle el triunfo a Cristina Kirchner en el 2015 a votarle la reforma previsional a Macri, que es un ajuste para los jubilados".

"Es importante la intención de construir espacios que den el debate político, que intente construir alternativas, pero a mí lo que no me cierra son las posiciones de Urtubey, porque no lo entiendo como dirigente político", resaltó Moyano.

El pasado jueves Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto se reunieron en un edificio del microcentro porteño y se tomaron una foto para ilustrar el lanzamiento de un espacio peronista que, según dijeron, intenta ser el inicio de "la construcción de una alternativa para la Argentina".

"Representamos hoy al peronismo democrático, republicano y federal. Ese que siempre escuchó al pueblo, que aprendió de sus errores y supo renovarse y cambiar", afirmaron los cuatro dirigentes a través de un documento conjunto.

Para Taiana, trabajan para la reelección de Macri