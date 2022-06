Polémico mensaje de un senador del PRO contra Kiciloff por el lenguaje inclusivo

El ex ministro de Eugenia Vidal evocó la violenta arremetida a fustazos de gauchos contra militantes veganos en la Rural de Palermo en alusión a las elecciones del año que viene

Se trata Joaquín de la Torre, ex ministro de Producción de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien se pronunció así a través de su cuenta personal de Twitter . "Así vamos a sacar el lenguaje inclusivo de la provincia el año que viene" , expresó en su perfil de Twitter que acompañó con el video del momento en que los gauchos golpean a los manifestantes.

A su vez, añadió: "Dejen de tomarle el pelo a la gente y pónganse a laburar".

Dejen de tomarle el pelo a la gente y pónganse a laburar.

Poco después del debate generado, que cosechó apoyos y rechazos hacia una medida considerada proselitista por parte de Larreta, de proyección nacional de cara a las elecciones del año que viene, el gobernador Kicillof sostuvo este miércoles que "en la provincia no nos gusta prohibir".

Durante un acto en Tecnópolis por el día de la bandera, Kicillof se puso en la vereda opuesta al jefe de Gobierno porteño para asegurar que los chicos pueden "hablar como quieren".

En esa dirección expresó que "rebelarse, hacer lo que uno piensa que está bueno para los demás significa muchas veces no hacer caso, pero no de capricho", y añadió: "acá, en la Provincia, es hablar como uno o una quiere, no decir palabrotas, pero sí expresar lo que uno siente".