El Frente para Victoria puso carteles en cada una de las bancas de sus diputados, en el recinto de sesiones, en los que se compara al gobierno de Cambiemos con la última dictadura por "el encarcelamiento de dirigentes kirchneristas", lo que generó el repudio del oficialismo.

El cartel en cuestión dice 1976-2018 y reproduce los rostros de los detenidos Luis D'Elía, Carlos Zannini, Milagro Sala y Julio de Vido, con la leyenda "con presos políticos no hay democracia".

El presidente del bloque radical, Mario Negri, dijo que "a 42 años del golpe y a 34 de la recuperación de la democracia, no hay que confundirse. Tengo una gran diferencia con aquellos que ponen carteles con los nombres de los que tienen que defenderse en la Justicia, eso no tiene nada que ver con lo que hizo la dictadura".

Negri expresó estos conceptos en el marco del homenaje al Día de la Memoria y en repudio del golpe militar, que se realizó en la sesión ordinaria de ayer en diputados, donde se debatieron los tres proyectos sobre modernización del Estado, derivados del DNU que el Poder Ejecutivo emitió en enero y que, a pedido de la oposición, se plasmaron en iniciativas legislativas.

En ese marco, el diputado radical dijo además que "la salida democrática fue construida por todos, por eso no hemos vuelto a tropezar. Hay que valorizar la transición en la que salimos del horror por ruptura y no por acuerdo, por eso no tuvimos que digerir a los agentes de la muerte en la transición, como en Chile".

En esa línea agregó que "venimos a recordar para no volver, pero no solamente a la interrupción clásica del orden constitucional, sino profundizar el orden de la democracia, a condenar aquella violación de los derechos humanos y las nuevas formas de violaciones que se dan en el mundo".

Las declaraciones de Negri fueron replicadas por el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien dijo que "es inconcebible" que un recordatorio sobre el horror de la dictadura "se utilice para cuestionar a los diputados" kirchneristas del Frente para la Victoria.