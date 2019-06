"Podría haber sido amante de Belgrano", aseguró Cristina

La candidata a vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso diferenciar su paso por Rosario en el Día de la Bandera de 2015 con el acto que hizo hoy el presidente Mauricio Macri en un club de la zona sur de la ciudad. Afirmó que en las fechas patrias se debe hacer "una especie de reflexión sobre lo que se festeja", destacó la figura de Manuel Belgrano y hasta afirmó que podría "haber sido su amante".

"Algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura", sostuvo.

La expresidenta estuvo hoy en el Salón Metropolitano presentando su libre "Sinceramente", donde expresó su admiración por el creador de la bandera. "Manuel Belgrano es mi prócer preferido, sin lugar a dudas", dijo, para destacar que fue "un abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para luchar por la patria".

"No sé si hubiera podido ser su esposa, porque a éste no lo casaba nadie, no había forma, pero hubiese sido la amante de Belgrano, a lo mejor, no sé. Algo con Belgrano hubiera tenido, estoy absolutamente segura", expresó, ante el aplauso de la multitud que se acercó a escucharla.

Y añadió: "Ya sé las críticas de mañana: «Mire las cosas que dice de Belgrano», «¡qué enseñanza para los chicos!»... No importa, yo voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que creo, siempre".

>> Leer más: Ante una multitud, Cristina Kirchner presentó su libro "Sinceramente" en Rosario

La candidata recordó que cuando asistió en Rosario a los actos por el Día de la Bandera hizo especial referencia a las fechas patrias. "Lo que yo siempre hice cuando fui presidente fue hablar de la patria en las fechas patrias, hablar de nuestra historia", dijo, y pidió "que en cada fecha patria cada argentino tenga como una suerte de reflexión sobre lo que se festeja, no es solamente un feriado, no ir a trabajar o no ir al colegio".

La expresidenta dejó en claro sus diferencias con Macri. "Los recuerdos que tengo de los 20 de junio en Rosario son maravillosos", dijo, y recordó que en un acto "se presentó un Manuel Belgrano perfecto, a caballo, era parecidísimo además".

"Tengo mis mejores recuerdos más emocionados de ese interminable desfile cívico aquí en Rosario, con esa bandera, la más larga del mundo. Y el amor de la gente por su bandera y por Belgrano", sostuvo, además de añadir: "A los próceres como Belgrano o San Martín no hay que recordarlos en el aniversario del día de su muerte, hay que recordarlos en el apogeo de sus luchas y sus batallas. Yo lo hubiera recordado el día del éxodo jujeño".