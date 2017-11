Piumato: "SantaFe tiene los judiciales más precarizados"

El secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, reveló que la Justicia de la provincia de Santa Fe es la que tiene más trabajadores precarizados, criticó la marcha del gobierno nacional y rechazó el pedido presidencial de reformas estructurales en el ámbito judicial.

"El problema más grave que tiene la Justicia en Santa Fe es la precarización laboral. En Santa Fe hay muchos más trabajadores judiciales precarizados que en el resto del país, más del 30 por ciento. Cobran tres mil pesos como pasantes, no tienen obra social y tienen todas las obligaciones. Y otro tanto son los practicantes, que no cobran un peso", denunció Piumato, de visita en Rosario.

"Es un cuadro preocupante porque se trata de una provincia muy importante. Este tema no se soluciona de manera unilateral, y por eso estoy hablando con todos los sectores. Se debe normalizar esta cuestión", amplió el dirigente de la CGT, quien mantuvo reuniones en la ciudad para interiorizarse sobre los problemas. En ese punto, Piumato dijo que se reunirá con legisladores provinciales y nacionales para acelerar una salida.

Respecto de la reforma laboral, aprobada por los sindicalistas de la CGT, el representante de los judiciales dijo que "el gobierno fue para atrás en la mayoría de las cosas que había planteado en el anteproyecto. Eliminaba el derecho protectorio, pero lo sacaron, al igual que el banco de horas, la reforma del artículo 30. Quedan cosas preocupantes que habrá que discutir en el Congreso".

Sin cobertura

"Aparentemente, un trabajador que tiene dos empleos corre el riesgo de quedarse sin cobertura. Y eso es en un país en el que casi nadie puede vivir con un solo trabajo. Lo más conflictivo está en la reforma previsional", mensuró el gremialista. Y agregó: "Los jubilados serán los grandes perjudicados de esta reforma. El gobierno recupera 60 mil millones de pesos anuales, metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados. Es muy serio que modifiquen la pauta de movilidad. El acuerdo con las provincias para garantizar el 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. Eso es una trampa".

En ese contexto, Piumato reflexionó que "si los gobernadores entregan a los jubilados no sé cuál es el negocio. El gobierno está en severo riesgo con su política macroeconómica. El nivel de endeudamiento es muy serio, las perspectivas no son óptimas. El Papa dice que un país que no piensa en sus jóvenes y en sus abuelos no tiene futuro".

Hace unos días atrás, el jefe del Estado se quejó del "muy generoso" régimen de licencias de quienes trabajan en los tribunales, de "que la Justicia esté parada 45 días" (todo enero y 15 días de julio) y de que atiendan hasta las 13.30.

"Creer que modificar los derechos de los judiciales es mejorar la marcha de la Justicia, es ignorar cómo se trabaja. Hoy es la oficina más eficiente de los tres poderes del Estado. La Justicia trabaja con la misma gente, pero con cinco veces más obligaciones de trabajo. Los empleados son jueces baratos", contestó Piumato.

Según él, "los judiciales tienen dedicación exclusiva, y la hora laboral se extiende sin que tengamos horas extras". Macri cuestionó también que "todos los empleados del Poder Judicial (gocen) de un régimen de licencias muy generoso, que llega a permitirles tomarse dos años de licencia con goce de sueldo".

Al respecto, el sindicalista opinó que "es mentira que sobre personal en los Tribunales, la planta está colapsada. Falta personal en el Justicia, no se ha actualizado en relación al crecimiento que tuvo la demanda durante los últimos años. El fuero previsional está colapsado por responsabilidad del Estado. Al igual que el gobierno anterior, los macristas no tienen intención de que las causas avancen".