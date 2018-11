Pino Solanas busca armar un frente electoral "que incluya a Cristina Kirchner"

El senador de Proyecto Sur Fernando Pino Solanas señaló ayer que "seguramente" su partido integre un interbloque con el Frente para la Victoria (FpV) en la Cámara alta, y adelantó que quiere trabajar por un "grandísimo frente sin exclusiones, que incluya a Cristina Kirchner" para ganar las elecciones presidenciales de 2019.

"Seguramente hagamos en el Senado un interbloque con el Frente para la Victoria. No se habló de eso en la reunión de ayer (por anteayer), sino de las distintas variantes de la votación por el presupuesto y de la necesidad de construir un frente sin necesidad de exclusión", dijo Solanas en declaraciones a una radio porteña.

Se refirió así a la reunión que convocó anteayer en su despacho del Senado, de la que participaron legisladores del PJ que se oponen al proyecto de presupuesto nacional 2019 que se votaba anoche, en sesión especial, en la Cámara alta.

"Queremos un frente patriótico, de emergencia, cívico, o como lo quieran llamar. Todo aquel que quiera superar y derrotar el año que viene al plan de gobierno de Cambiemos tiene que estar adentro", abundó el cineasta.

El hombre que durante años fue un férreo opositor al gobierno kirchnerista ahora no descarta aliarse con la ex presidente, primero en el Senado y más adelante en un "frente cívico, patriótico o como quieran llamarle".

En la previa de la sesión de ayer para tratar el presupuesto 2019, Solanas señaló que "si se llega a aprobar, va a ser una jornada tristísima que va a requerir una buena reflexión. Es una enorme mentira en forma de letras, ni los que lo votan creen que el año que viene va a haber un 23 por ciento de inflación. Está hecho para contentar al Fondo Monetario Internacional. Es un plan de ajuste".

"(Rogelio) Frigerio es un maestro para seducir y hacer creer que está ayudando. Me hace acordar al dúo que te tortura y uno te dice «no seas boludo, no te dejes torturar». El dice que no hay otra salida? Son tierra fácil para los canjes y conseguir apoyo", disparó.

En cuanto al armado electoral para 2019, Solanas indicó: "Un frente se construye con reglas. Para que sea posible y que la diversidad sea unida, debe haber unas Paso con un sistema D'Hont sin piso. Si no es el juego de la perinola en el que el que gana se lleva todo. Eso no va más acá porque destruye cualquier intento de unidad. Debe haber reglas justas. El que saque tres, le va a corresponder tres. Ni uno ni diez, tres. En la historia del PJ, cuando se llega a momentos electorales, la hemos vivido todos".