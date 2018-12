Pinedo: "Cambiemos no va a falsear la realidad por votos"

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, declaró ayer que Mauricio Macri será reelegido en 2019, porque la sociedad "valora que se le diga la verdad y no que se la engañe", y advirtió que Cambiemos va a encarar una campaña en la que "no va a decir falsedades para obtener votos", sino que "va a mostrar la cruda realidad y las soluciones a los problemas que esa realidad genera".

Respecto de su futuro político, Pinedo, que tiene mandato como senador por la ciudad de Buenos Aires hasta 2021, confió en que le gustaría completar su período en la Cámara alta, no obstante admitió que el actual "es un momento para estar donde el presidente lo necesite".

Pinedo aseguró que la contienda electoral "va a ser interesante" porque "se verá un partido haciendo campaña política y diciendo «no estamos bien, tenemos malas noticias, pero las estamos afrontando de esta manera y es lo que tenemos que hacer aunque sea doloroso» en vez de hacernos los simpáticos y que se nos caiga la casa encima de la cabeza".

"Con las mentiras no se come ni se trabaja", aseguró el senador del PRO y dijo no tener dudas de que el presidente triunfará en octubre, porque su propuesta "es sólida y sincera" y porque la encaró, sostuvo, "de la manera en que se encaran los éxitos en la vida, con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y con verdad".

Si bien admitió que "cualquiera pueda ganar", aceptó que el principal desafío para la administración de Cambiemos es "generar estabilidad económica para salir de las grandes crisis cíclicas", avizoró un proceso electoral en el que se confrontará "el futuro con el pasado" en el que se verá "quién es más creíble y quien tiene propuestas más consistentes".

El senador reconoció que "el problema más doloroso para la población de recursos medios bajos es la economía" pero pronosticó que para el año entrante bajará la inflación y aumentará la actividad económica y que "el enorme sacrificio" que hicieron los argentinos este año "se va a reflejar en logros".

"Cuando vos tenés problemas graves en los cimientos, o los arreglás o se te cae la casa encima, y lo que hicimos este año tan difícil fue arreglar los cimientos que amenazaban con que se caiga la casa", explicó.

Consideró que para salir de la crisis hubo que "tragar el remedio de una sola vez y hacer en un año lo que pensábamos hacer en 3 o 4", y expresó que si bien "fue muy doloroso no había alternativa como país".

Pinedo criticó a quienes entablan "discusiones que parecen del siglo XVIII", y aseguró que "hay un sector de la política que es muy autista y que actúa como si el mundo no existiera y como si la Argentina estuviera en la luna".

"Políticos autistas, incluso algunos de Cambiemos", declaró, aunque prefirió no dar nombres sobre quienes "creen que la Argentina puede vivir aislada del planeta y que niegan la realidad".

Para el senador, el gobierno tiene la obligación de proporcionarle a los argentinos "la posibilidad de que se incorporen a las cadenas mundiales de producción" porque de lo contrario, advirtió, "los argentinos se van a quedar sin poder producir nada y sin trabajo".

Pinedo restó, por otra parte, importancia a eventuales desacuerdos con los socios de la coalición oficialista como Elisa Carrió o con el peronista Emilio Monzó, y dijo que ambos son "muy valiosos" y que "no deben sorprender los pensamientos independientes" .

"En el caso de Monzó, tiene una mirada muy personal de la política y la deja en claro. Es distinta de la mirada de la conducción del PRO. Es evidente que Emilio quiere llamar la atención sobre la práctica de hacer acuerdos entre oficialistas y opositores en el Parlamento como algo valioso", expresó.