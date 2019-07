Piden que Mirtha Legrand declare en el Congreso de la Nación

Los diputados nacionales Leopoldo Moreau y Rodolfo Tailhade elevaron un pedido al titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación, Juan Carlos Marino, para que cite a declarar a Mirtha Legrand y Nacho Viale para que den explicaciones sobre el programa de "La noche de Mirtha" en que Natacha Jaitt hizo escandalosas acusaciones sobre casos de pedofilia.

Los legisladores sospechan que se trató una operación de inteligencia ilegal que fue fogoneada por la producción del exitoso envío de El Trece. La presentación pide que comparezcan también Ana Polero y Mercedes Ninci, quienes estuvieron presentes esa noche, y Gustavo Vera y Carlos Pagni, a quienes la mediática señaló de tener vínculos con redes de abuso sexual infantil.

Después de que el juez Alejo Ramos Padilla iniciara la causa sobre espionaje ilegal que se centra en el falso abogado Marcelo D'Alessio, el conductor de "Intrusos" Jorge Rial aseguró que Viale armó esa mesa para que los servicios de inteligencia operen y aseguró que Polero era agente de los servicios que le daba letra a Natacha Jaitt, quien murió en febrero de este año, detrás de cámara durante el programa.

Embed

Vale recordar que el fiscal Juan Pablo Curi le solicitó Ramos Padilla que la diva de los almuerzos y su nieto y productor del envío declaren en la causa en calidad de testigos. El magistrado resolvió que el planteo de Curi pase a ser parte de los "legajos de prueba", por lo que Legrand y Viale no fueron llamados a declarar. No obstante, no se descarta que sean citados, una vez que avance la investigación.

Los legisladores kirchneristas que solicitaron que Legrand y Viale vayan al Congreso también pidieron que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) envíe toda la información sobre los agentes Eduardo Miragaya y Carlos Sidrás, que figuran como interlocutores de una serie de mensajes de texto con un asesor de Lázaro Báez, argumentando que esto demostraría que el organismo intervino y manipuló distintas causas judiciales en curso.