Los abogados defensores del ex juez Carlos Rozanski solicitaron la declaración indagatoria del ex presidente Mauricio Macri y de los ex funcionarios Germán Garavano y Juan Bautista Mahiques, en el marco de la causa en la que se investiga si existieron presiones o una extorsión de altos dirigentes de Cambiemos para que el ex camarista presente su renuncia.