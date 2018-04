Piden el desafuero y la detención de una diputada de Cambiemos

La jueza Federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, envió ayer a la Cámara de Diputados el pedido de desafuero de la legisladora de Cambiemos Aída Ayala para proceder con su detención en una causa por presunto lavado agravado de activos, asociación ilícita y otros delitos en Chaco.

"Respetando la decisión judicial y con el afán de no realizar ningún acto que se entienda como entorpecimiento a la actividad investigativa, entiendo que no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia ya que el Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión. En ese ámbito primeramente realizaré todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad", señaló la ex intendenta de Resistencia tras la notificación.

Ayala es la máxima referente del presidente Mauricio Macri en Chaco y fue candidata a gobernadora de Cambiemos en 2015, cuando perdió con el justicialista Domingo Peppo, y tiene previsto volver a postularse para el mismo cargo en 2019.

Entre 2015 y 2017, la dirigente radical ocupó el cargo de directora de Asuntos Municipales de la Nación, dentro del Ministerio del Interior.

Antes de su tratamiento en el recinto, el pedido de la jueza deberá contar con el aval de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli, y es una incógnita qué postura adoptará Cambiemos ante este caso.

De todos modos, fuentes del oficialismo en la Cámara de Diputados aguardaban ayer el ingreso del pedido judicial de desafuero y reconocieron que "hay que iniciar el proceso" y "tratarlo" porque "no hay margen para decir que no".

Sucede que el de Ayala no es el primer caso de este tipo que debe abordar la Cámara baja: en octubre pasado el oficialismo logró una votación contundente a favor del desafuero del diputado del FpV-PJ y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien finalmente fue detenido por la causa que investiga la presunta malversación de fondos para obras en la mina de Río Turbio.

Ayala está acusada por delitos durante su gestión como intendenta de la capital chaqueña, entre 2003 y 2015, expediente que mantiene detenido desde hace un mes a su ex yerno, el abogado y empresario Alejandro Fisher, además de a otras personas.

