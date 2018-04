Piden 4 años de prisión para Menem y 3 para Anzorreguy y Galeano

La querella conjunta Amia-Daia reclamó ayer la condena a cuatro años de prisión para el ex presidente Carlos Menem y a tres para el ex titular de la Side Hugo Anzorreguy y el ex magistrado federal Juan José Galeano, en el alegato final frente al Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco del llamado juicio por encubrimiento en la causa por el atentado a la mutual judía.

En cambio, desvinculó, como el caso del ex titular de la Daia Rubén Beraja, o pidió la absolución a otros vinculados con el pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín, al sostener que esa suma no se abonó para desviar la causa sino "para que diera información verídica".

A Menem se lo consideró "autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que concurre formalmente con los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de pruebas", estos últimos como instigador, por lo que se reclamó la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial por ocho años para ejercer cargos públicos.

El abogado Gabriel Camiser consideró a Menem como "instigador" en el desvío de la llamada pista siria para impedir la investigación del ciudadano de esa nacionalidad Jacinto Kanoore Edul, un allegado a la familia presidencial, mediante una llamada telefónica a Galeano.

Respecto de Galeano, lo acusó como autor de los delitos de "encubrimiento por favorecimiento personal, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y prevaricato". Y a Anzorreguy lo consideró "partícipe necesario del delito de encubrimiento, que, a su vez, concurre en forma ideal con los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en carácter de autor".

En la audiencia, el representante de la mutual judía explicó que el proceso no aportó elementos de prueba para esclarecer el atentado que mató a 86 personas en 1994 y por el que la entidad responsabiliza a Irán.

"La pista siria no llevó a ningún lado. No obstante, había que investigar a Kanoore Edul y no se lo hizo correctamente. Por la omisión de investigar y las irregularidades cometidas, señalamos la responsabilidad del poder político, el juez y la ex Side", explicaron en la cuenta oficial de la Amia en Twitter.

En tanto, el abogado defensor de Kanoore Edul, Juan Gabriel Labaké, señaló que la Comisión interamericana de Derechos Humanos (Cidh) "ofreció mediar" en el caso por las acusaciones contra el ciudadano sirio,"luego de doce años de intensos y prolongados trámites".

"Es para alcanzar una solución amigable en la denuncia realizada ante ese organismo regional por Kanoore Edul, con mi patrocinio profesional", indicó.