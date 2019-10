Pichetto: "Voy a seguir en este espacio"

El senador peronista Miguel Angel Pichetto, quien fue candidato a vicepresidente de la Nación por Juntos por el Cambio, aseguró ayer que el presidente Mauricio Macri "está decidido a seguir gravitando en la política argentina" una vez que deje el gobierno, y que el resultado de las elecciones del domingo reafirman su "liderazgo".

"Voy a seguir en este espacio que hemos construido; no soy una hoja en el viento. Todos saben que vengo del peronismo pero voy a estar en este espacio, que es una coalición democrática, amplia, que tiene un liderazgo que es el de Macri, y Macri está decidido a seguir gravitando en la política argentina", aseveró Pichetto.

Pichetto destacó el "gran esfuerzo" y la "gran elección" realizada por el oficialismo, y evaluó que los resultados "arrojan la necesidad del ganador de dialogar y de construir un camino ligado al consenso".

"Se ha consolidado un liderazgo político que es el de Mauricio Macri, que es un hombre que tiene mucho orgullo, una actitud de mucho coraje, que puso la cara y salió a la calle", definió Pichetto.

En este punto, dijo que la oposición pensaba que iba a ganarle a Juntos por el Cambio "por 25 puntos, con un camino triunfal a la Casa Rosada", y que si bien "han ganado y ganado bien", lo hicieron con un margen de 7,7 puntos, una ventaja menor a la que habían logrado en las primarias.

En ese contexto, Pichetto llamó a ser "mesurados y equilibrados" porque —argumentó— "la Argentina necesita de grandes políticas de acuerdo, de políticas de Estado", y dijo esperar que el presidente electo, Alberto Fernández, "interprete este momento".

"Me parece que encuentra una oposición democrática como no encontró Macri, que tuvo (en el momento de su asunción, en 2015) un escenario ligado al conflicto", analizó Pichetto, quien, no obstante, recordó que desde "el espacio del Peronismo Federal en el Senado" de la Nación intentaron siempre "asegurar la gobernanza".