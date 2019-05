Pichetto: "Sería un honor" serel vice del ex minisro

El jefe de senadores del PJ y precandidato por Alternativa Federal, Miguel Angel Pichetto, dijo ayer "sería un honor" ser el vicepresidente de Roberto Lavagna, pero resaltó que todavía no se ha hablado al respecto.

"Sería un honor ser el compañero de fórmula de Lavagna y si hablamos de experiencia, la tengo, pero no está definido eso, y hay que respetar a los otros compañeros, que son figuras jóvenes y tienen ambiciones", dijo Pichetto en referencia a Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.

El senador destacó que la figura de Lavagna "ha ido creciendo mucho en el último tiempo", pero que "sería un error dejar afuera a figuras como Urtubey y Massa".

Consultado sobre las elecciones primarias Paso, del 11 de agosto, dijo que "es importante consolidar el diálogo y ponernos de acuerdo, pese a que no le tengo ningún temor a la primaria".

"Lo que no se puede es dejar afuera a figuras como Massa y Urtubey. Con ellos hay que acordar cuál es el método para que no se vayan, y no sientan que no hubo posibilidad de participar porque eso sería un error".

Por otra parte, consideró que van a ser muy importante las elecciones de hoy en Córdoba "por lo que representa la figura de (Juan) Schiaretti".

En cuanto a la oposición, dijo que "es interesante que se vayan modificando algunas posturas", y citó al ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien "ya dejó de lado el eslogan «pacto buitre» y dijo que habría que ver cómo se renegocian los pagos con el FMI", al tiempo que resaltó que la ex presidenta y senadora "Cristina Kirchner se haya referido a los planes sociales".

"Estos debates hay que darlos y evidentemente algunas cosas van cambiando", indicó el senador.