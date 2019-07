Pichetto pidió "cuidar" a Macri luego de que lo increparan en Córdoba

El presidente Mauricio Macri viajó ayer a Córdoba para reunirse con el gobernador local Juan Schiaretti. Pero mientras se dirigía al exclusivo restaurante donde cenarían, un hombre se acercó al mandatario y lo increpó. Tras burlar al personal de seguridad, que no logró prevenir el incidente, el vecino quedó cara a cara con el jefe del Estado y le gritó: "Has vaciado el país". Una hora más tarde, el precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, repudió el episodio.

"Es importante cuidar al presidente", indicó el senador durante una entrevista en TN en la que sostuvo que en la Argentina se vive "un clima de violencia y agresión". "Es la visión de la grieta, la manifestación de un escenario que debemos terminar".

A raíz del incidente que sufrió Macri, Pichetto analizó que estos episodios no cooperan a la unidad nacional. "De esta forma no hay salida. Dos pedazos de país no hacen una Nación", argumentó.

Con respecto a las posibilidades de atravesar una situación parecida, el senador reconoció que al asumir un cargo público están más expuestos. "Puede haber una agresión o un abrazo", ejemplificó. "A mí me va muy bien en las provincias, porque yo hago política relacionándome con la gente", agregó.

El hombre que increpó al presidente quedó registrado por las cámaras lo seguían mientras se dirigía al restaurante El Papagayo. En pocos segundos, esta persona logró acercarse a muy pocos pasos del jefe de Estado y comenzó a gritarle. Cuando el personal de seguridad presidencial lo apartó del lugar, él respondió que tenía derecho a insultar a quien quisiera. Según trascendió, no quedó detenido.

Una vez que Macri terminó de cenar con Schiaretti, con quién aprovechó para sacarse una foto y mostrarse muy unidos, la policía montó un vallado fuera del restaurante. A pesar de que cuando salieron hubo personas que lo siguieron insultando, no hubo más incidentes.