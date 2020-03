Pichetto: "No tengo pensado ir como auditor de la AGN"

El ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en las elecciones de 2019, Miguel Angel Pichetto, aclaró ayer que no pretende ser nombrado al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), luego que el viernes la UCR propusiera al ex diputado nacional Jesús Rodríguez para ocupar ese puesto que le corresponde a la oposición.

“No tengo pensado ir como auditor de la AGN. Yo nunca pedí este cargo, ni formaba parte de mi interés ocupar un espacio en la auditoría”, remarcó el ex senador peronista.

Ante la controversia con la UCR por su propuesta, a pesar de que el líder del PRO Mauricio Macri había impulsado en la AGN al rionegrino, Pichetto opinó que “la coalición política Juntos por el Cambio debería haber elegido a un dirigente que representara a los tres partidos”.

“Hay un planteo de ajustarse a la letra de la ley, a contar diputados y senadores, pero yo no voy a entrar en esa. No voy a dividir el frente opositor por un cargo”, enfatizó Pichetto.

En ese sentido, agregó: “Veremos como se resuelve. Creo que ya está presentada la nota (que propone a Jesús Rodríguez), no tengo nada en particular contra nadie, lo que creo que debería haberse acordado en el conjunto de los tres partidos. Era importante que para darle mayor fortaleza a la coalición”.

“Tengo una estructura de personalidad que entiende que no hay que volver atrás. Hay que seguir trabajando en política, no necesariamente en un espacio público. Se puede hacer un aporte a la reflexión de las ideas y aprovechar esta experiencia para poder aportar por lo menos algún pensamiento crítico y sumar mi voz”, concluyó.