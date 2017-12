El presidente del Interbloque de senadores Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, dijo hoy que representa al "peronismo democrático", y se diferenció de "opciones que estén en el borde del sistema, que generan un discurso de ruptura", al defender su postura de "negociar y acordar sin generar discursos de violencia" durante los debates en el Congreso.

Tras la sesión de ayer del Senado en la que tuvo su primera participación la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Pichetto manifestó no tener "cuestiones de tipo personal con nadie" y consideró que "uno tiene derecho a la crítica partiendo de la legitimación de un gobierno que ganó las elecciones en 2015 y 2017 y no alentar discursos de violencia".

"En este camino hay que negociar y acordar en el buen sentido los distintos temas y yo creo que represento esta línea del peronismo democrático", se autodefinió el senador por Río Negro en declaraciones a Radio con Vos.

A propósito de la reforma tributaria que se aprobó ayer, Pichetto afirmó que los senadores tienen "que poner la cara por gobernadores que tiene graves dificultades para el pago de sueldos, que comenzaron las clases en el mes de septiembre y tienen prendida fuego su provincia", en una vedada referencia a Santa Cruz, la única provincia que tuvo más de 100 días de paro antes de iniciar las clases.

"Los senadores garantizamos recursos fiscales, que no se les afecte la coparticipación en la discusión, que el revalúo del gobierno sea coparticipable, que cajas que son inviables sigan funcionando", afirmó a propósito de la sanción de las leyes de presupuesto y tributaria.

Sin embargo, criticó a los que "firman con desgano el acuerdo fiscal y hasta se van de vacaciones, y después nos corren por izquierda", en lo que pareció otra referencia a la gobernadora santacruceña, Alicia Kirchner, que firmó el pacto fiscal una semana más tarde que sus pares porque se encontraba de vacaciones en Europa.

Con relación a su visión de la gestión del Gobierno, sostuvo que "le está faltando unidad nacional" y criticó decisiones económicas como la de "buscar alentar inversiones y plantear altas tasas de interés con las Lebac".

"La política económica tiene que tener una centralización, no manejarse con compartimientos estancos, y no analizar el conjunto de las estructuras económicas y visualizar parcialmente los temas", agregó.

También advirtió que "si la apuesta del Gobierno es proponer inversiones privadas en infraestructura, ellas vendrán si el país resulta interesante", pero consideró que "con la foto de la Plaza del Congreso del lunes pasado se desalienta cualquier alternativa", en referencia a los episodios de violencia que se produjeron mientras se debatía la reforma previsional.

"Hubo un discurso dentro del recinto que no quiso que se llevara adelante la sesión. Lo de afuera fue armado. Violencia afuera, presión adentro", consideró.

También cuestionó que la reforma previsional "no se explicó bien" y se pronunció a favor de "buscar la forma de sostener el sistema en el corto, mediano y largo plazo".

Consultado sobre el sistema más viable, Pichetto defendió el sistema de reparto y agregó: "que sea viable en el corto, mediano y largo plazo" y pidió "no volver a las AFJP".

"No hay que hacer más demagogia con el sistema y seguir metiendo gente que no tiene aportes", reclamó.

También se pronunció sobre el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de encubrimiento de los imputados en el atentado a la AMIA por la firma del Memorandúm de Entendimiento con Irán, que el Senado aprobó cuando Pichetto era jefe del bloque kirchnerista.

"No me arrepiento. Actué con los elementos y documentos que el canciller (Héctor Timerman) presentó y donde expresamente dijo que no había riesgo en el levantamiento de las alertas rojas". Y concluyó: "Para mí, es una cuestión política no judiciable".

A su vez reiteró su rechazo a las reiteradas prisiones preventivas porque "no es propio de la etapa procesal" en la que se encuentran las investigaciones y dijo que "se tiene que dar cuando hay sentencia, o cuando haya riesgo de fuga".

También reiteró que "no reconsidera" negarse a quitar los fueros de Fernández de Kirchner porque "es una posición judicialista, no es un invento" y recordó casos anteriores donde se expidió de la misma forma.