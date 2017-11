Pichetto le cierra la puerta del bloque a Cristina

El jefe del bloque de senadores nacionales del FpV-PJ, Miguel Pichetto, afirmó que no aceptará la incorporación de la ex presidenta Cristina Kirchner a ese espacio porque ella "cree que hay que dinamitar todo porque sí" y "apuesta a la ruptura". Y subrayó: "Ese no es el espíritu que debe tener el peronismo en esta etapa, no quiero que me corran por izquierda ni por derecha".

"No vamos a compartir el bloque con la ex presidenta, que fue elegida por Unidad Ciudadana y por afuera del Partido Justicialista (PJ)", puntualizó Pichetto. Aseveró que se trata de "una decisión tomada" que "está en el corazón de mucha gente".

Señaló que a fin de mes enviará una nota al presidente provisional del Senado nacional, Federico Pinedo, para informarle de la nueva composición del bloque del Frente para la Victoria (FpV)-PJ, que estará formado por "un interbloque con la salteña Cristina Fiore, el peronismo de La Pampa y otros".

"Seremos 12, 15, 17 ó 28, no importa el número. Mi decisión política está tomada: me interesa mantener la primera minoría", apuntó Pichetto, senador nacional por la provincia de Río Negro.

Asimismo, el titular del bloque de senadores nacionales del FpV-PJ aseguró que se cumplieron dos años que no habla con la ex presidenta y reiteró que no compartirá el mismo cuerpo legislativo cuando Cristina asuma su banca en la Cámara alta.

"Ya dije que no voy a compartir el mismo bloque", indicó el legislador, que consideró que "el peronismo necesita construir una identidad," al plantear que "la identidad es más importante que la unidad".

"Unidad Ciudadana es la continuidad de los últimos cuatro años del gobierno de Cristina", explicó al fundamentar sus diferencias con la ex primera mandataria.

Duro con la ex jefa del Estado, Pichetto aseguró que no le "interesa hacer una reunión" con los legisladores de su espacio para debatir el tema: "Si quieren decir que los echamos, que lo hagan. Ella armó su propio partido, Unidad Ciudadana. Si quieren generar algún escenario, que lo hagan. Ella se fue, nadie la echó", cuestionó. Advirtió, además, que Cristina "jamás se va a subordinar al bloque, no lo hizo siquiera cuando su marido (Néstor Kirchner) era presidente".

"No tengo odio, resentimientos ni rencores. Lo que digo es que hubo una decisión política que tomó la ex presidenta de construir un partido con una estructura de pensamiento más ligada a la centroizquierda y no a los consensos" que debe tener "un correlato en el parlamento", explicó.

En otro orden, Pichetto sostuvo que el ex el ministro de Planificación Federal Julio De Vido "está mal encarcelado" por presuntas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de Río Turbio y por supuestos sobreprecios en la importación de gas natural licuado.

También manifestó su respaldo al acuerdo rubricado el jueves pasado por los gobernadores con la Casa Rosada porque, a su entender, plantea un "volver a empezar".

"Todos hicieron un esfuerzo, tanto gobernadores como el Ejecutivo nacional. Es el acuerdo posible y plantea un volver empezar porque encierra, fundamentalmente, la renuncia de los juicios tanto por parte del Estado nacional como de las provincias, especialmente en el tema del fondo del conurbano, que podría haber afectado los recursos de coparticipación de muchas provincias que están viviendo una situación económica difícil", evaluó Pichetto.