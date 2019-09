El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Angel Pichetto, aseguró que "Cristina Kirchner debe estar arrepentida de haber elegido a Alberto (Fernández”), y explicó: . “Quizá, después de la elección, se dio cuenta de que ella podría haber sido elegida presidenta. Que no tenía techo".

Pichetto explicó que en el Frente de Todos "el liderazgo es un tema" y señaló que Alberto Fernández “es un hombre de clase media, formado en la universidad pública, bastante parecido a mi persona, en término de sus orígenes, tiene actitudes de diálogo y una construcción más centrista".

También cargó contra los piqueteros que acampan en Buenos Aires. "No creo que en la Argentina haya una hambruna parecida a la de un país africano. Aquí funciona un sistema de seguridad social de un costo extraordinario respecto del presupuesto nacional. Hay sectores que pueden tener problemas y hay que ayudar, pero hay una cobertura que no la tiene ningún país de América".

Asimismo, consideró que en estos reclamos hay "requerimientos para el Frente de Todos" y aseguró que la acción de repartir alimentos no es la solución al problema de la pobreza. "Hay que recuperar una cultura de trabajo", insistió el postulante macrista.

Finalmente, ratificó que confía que Macri llegará al ballottage. "La suerte no está echada. Diría que los dados están girando en el aire. No hay que analizar esta elección matemáticamente y creer que lo que ocurrió va a volver a ocurrir. No es menor, pero lo que importa es la elección de octubre y creo que es otro escenario. Creo que tenemos una posibilidad de llegar al ballottage", concluyó.