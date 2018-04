Picante debate por los costos de una nueva Constitución

El ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione, y el concejal macrista Roy López Molina tuvieron un vibrante contrapunto por la necesidad de la reforma constitucional y los costos del proceso.

En un primer momento, López Molina había asegurado la reforma constitucional traería aparejado un costo de 800 millones de pesos, algo que fue muy criticado por el oficialismo. Esta vez la crítica al edil del PRO corrió por cuenta del ministro de Economía.

"Me sorprenden las declaraciones que hizo López Molina, muestra poco conocimiento de cómo se gestiona la administración pública y cómo se cuantifican los costos de una política pública. Los santafesinos vamos a decidir si modernizamos nuestra Constitución o si nos vamos a quedar con un texto del año 1962", descerrajó Saglione.

"Desde ya que va a tener un costo el proceso de modificación de la Carta Magna, pero nuestra estimación está en el orden de los 200 millones de pesos. La afirmación del concejal López Molina y en la forma de ponerle números a cada uno de los conceptos, me sorprendió. Evidentemente, conoce poco de la forma en que se gestiona el Estado", mensuró el titular del Palacio de Hacienda santafesino en el programa En Profundidad, de Canal 4 Express.

"Pongámosle que sea como dice Saglione. ¿No es una barbaridad que sean 200 millones de pesos para responder a la necesidad de una sola persona en la provincia? (por la reelección de Miguel Lifschitz)", se preguntó el edil de Cambiemos.

En ese marco de razonamiento, el ex diputado provincial señaló: "La cantidad de cuadras de pavimento y jardines que se podrían hacer con ese dinero. La prioridad es otra, no la reforma constitucional. No hay que arreglar lo que no está roto en la provincia. En Santa Fe nunca fue un problema que el gobernador no se pueda quedar más de 4 años".

El cruce entre el ministro de Economía y el concejal demuestra el grado de intensidad que ha adquirido el intento del gobierno provincial de ir por la reforma de la Constitución, algo que por sí o por no, quedará definido en las próximas semanas.

López Molina, junto a José Corral y Omar Perotti, ha sido hasta aquí uno de los mayores objetores del proceso de reforma. En paralelo, el gobernador mantuvo encuentros con legisladores de la oposición y también presidentes de comuna e intendentes. Con la presentación del proyecto a los partidos de la oposición con representación parlamentaria (ver aparte) se inicia la cuenta regresiva de todo el proceso.