Un día después de la intervención del Partido Justicialista (PJ), su presidente, José Luis Gioja; el titular del peronismo bonaerense, Gustavo Menéndez, y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, encabezaron ayer un acto en la puerta de la sede porteña, donde confirmaron que el fallo fue apelado y convocaron a un congreso para "ratificar autoridades". A modo de réplica, Luis Barrionuevo, designado por la Justicia al frente de la normalización de esa fuerza política, ordenó cambiar la cerradura de la puerta de ingreso a esa dependencia.

"Vamos a respetar a la Justicia, pero la resolución es un disparate y agotaremos todas las vías de apelaciones", indicó Gioja, quien aseguró que recibió el respaldo de diez gobernadores del PJ antes de iniciar el acto.

También desechó confluir en la sede del PJ por que "está tomada por ellos", en referencia a la intervención de Barrionuevo, y le pidió a la policía que, en vez de custodiar ese espacio, hiciera lo propio con el presidente de España, Mariano Rajoy, quien ayer concluyó su visita a la Argentina (ver página 11).

"Cuando hay una crisis, aparece una oportunidad. Esta es la oportunidad para que, con unidad y organización, vayamos por el triunfo electoral en 2019", sostuvo el ex gobernador de San Juan.

A su turno, y sobre un pequeño escenario montado en la calle, Menéndez indicó que el fallo tiene "consideraciones políticas y no jurídicas". Y agregó: "Es un escándalo. Es una designación ilegítima la de Barrionuevo. No hay motivo".

"No entendemos el fallo, sin medidas preventivas ni intimación, frente a un consejo que venía funcionando con normalidad", sostuvo, al tiempo que resaltó: "La decisión judicial parece de otro tiempo que pensábamos que habíamos dejado atrás. Es un verdadero tiro en el corazón al sistema democrático argentino".

También adelantó que los dirigentes del PJ se autoconvocaron para llevar adelante el congreso nacional de esa fuerza el 18 de mayo próximo. "Es el único organismo partidario que no puede ser intervenido por la Justicia", explicó.

Magario, por su parte, sostuvo que el fallo "es medio raro y sin argumento jurídico". Además, le pidió a la Justicia que "ratifique al compañero Gioja como presidente del partido".

En tanto, Barrionuevo, designado anteayer interventor del PJ por la jueza María Servini, ordenó cambiar la cerradura de la puerta de ingreso a la sede del partido, mientras cientos de militantes protestaban contra la medida.

Bajo un fuerte operativo de seguridad (Policía Federal) que cortó con vallas la calle Matheu, entre Alsina e Hipólito Yrigoyen, dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, militantes peronistas de sectores vinculados a intendentes del conurbano se congregaron en las inmediaciones y entonaron cánticos contra del presidente Mauricio Macri y la intervención partidaria.

En tanto, en el interior de la histórica sede permaneció un grupo reducido de militantes del líder gastronómico. Y, a cien metros detrás de las vallas colocadas por la policía, se ubicaron organizaciones sociales y políticas como el MUP, Corriente Martín Fierro, Grande Merlo, 26 de Julio, UOM de Morón y PJ Descamisados, entre otros.

Poco después, el dirigente peronista Julio Bárbaro confirmó que Barrionuevo lo llamó por teléfono para consultarle si colaboraría con su gestión, y señaló: "Yo ayudo cuando me convocan, no cuando me expulsan".

"Hace años se pide la intervención de un PJ que está cristalizado. La derrota siempre lleva a la reestructuración de los partidos", aclaró Bárbaro.

Más temprano, el diputado nacional de Unidad Ciudadana Máximo Kirchner había criticado la decisión de intervenir el PJ, al tiempo que acusó al oficialismo de influir en la Justicia porque "no puede garantizar una victoria en el 2019" y fustigó a los peronistas que quieren una unidad "sin Cristina (Fernández)".

Toma de distancia

Sin embargo, el titular de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, aseguró que "es una estupidez" decir que Macri está detrás de la resolución de Servini. Y, si bien dijo que "no es bueno que la Justicia intervenga", admitió que el PJ estaba en falta.

Al respecto, su antecesor, el intendente de Santa Fe, José Corral, aseguró que el país "necesita un peronismo republicano, democrático y con su partido funcionando a pleno".

Luz roja. Gioja encabezó ayer un acto contra la intervención del PJ dictada por la jueza Servini.