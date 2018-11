Los dos dirigentes se reunieron en la casa de Bielsa. Pese al encuentro, la ex vicegobernadora aún no definió públicamente si será postulante a la Casa Gris.

Después de bastante tiempo sin encontrarse, las dos referencias más taquilleras del PJ santafesino volvieron a verse las caras. Omar Perotti y María Eugenia Bielsa se comprometieron a explorar caminos que conduzcan a unas primarias armoniosas y no expulsivas.

Pasadas las 8 de la mañana de ayer Perotti ingresó al domicilio particular de Bielsa, en calle Ayacucho, y durante algo más de una hora conversaron sobre la oportunidad que se le presenta al peronismo santafesino de ganar las elecciones y volver a conducir la provincia.

Con elegancia, la arquitecta rosarina desechó el ofrecimiento del rafaelino para que sea candidata a intendenta. Una manera de acercarla a su redil y, otra, de bajarle el precio político. La ex vicegobernadora no podría pedirle lo mismo a Perotti, porque es de Rafaela.

"Fue una muy buena reunión, y nos permite dar una señal al peronismo para una construcción amplia", dijo el senador nacional a LaCapital. Durante los últimos días, Bielsa había mantenido encuentros con militantes no sólo del peronismo sino también de fuerzas de izquierda afines. Incluso, una de las reuniones se hizo en un local santafesino de Nuevo Encuentro, partido de Martín Sabbatella, ex candidato a vicegobernador de Buenos Aires.

Allí, dijo que, en 2015, Cristina Kirchner le ofreció la candidatura a gobernadora. "La verdad es que no fui candidata porque no quise. Y me alegro, porque de lo contrario hubiera estado caminando por (los Tribunales de) Comodoro Py. O hubiera sido un florero". En otro tramo de esa mateada, criticó con dureza las estrategias del peronismo santafesino. "Hay que competir para ganar, hace mucho que el peronismo compite para perder en Santa Fe. El negocio para el peronismo es perder". También sostuvo que la entonces presidenta la quiso condicionar con una lista a diputado íntegramente de La Cámpora, que el candidato a vicegobernador lo decidía Cristina y que la plata de la campaña sería manejada desde Buenos Aires.

Esas declaraciones de Bielsa cayeron muy mal adentro de la estructura peronista, hasta el punto que el diputado Marcos Cleri la acusó de faltar a la verdad. Pero, al margen de La Cámpora, adentro del peronismo clásico crecieron algunas dudas por las versiones respecto de un acuerdo electoral con Ciudad Futura, Carlos del Frade y Rubén Giustiniani.

La ex diputada provincial lo llamó a Perotti para encontrarse, reunión que en principio iba a realizarse en la ciudad de Buenos Aires. Por cuestiones de agenda, y aprovechando una visita del senador a Cañada de Gómez, al regreso de esa localidad el dirigente pasó la noche en Rosario y, al otro día, se encontró con Bielsa.

La interna que viene

De acuerdo a lo que pudo saber LaCapital, charlaron también sobre la posibilidad de que ese armado que plantea Bielsa sirva para ensanchar las bases electorales del peronismo, algo que a Perotti no le disgusta, siempre y cuando la campaña se maneje con un nivel de tranquilidad y respeto por las diferencias. "Quedamos en volvernos a encontrar pronto", confió el legislador a este diario.

"Hay gente valiosa en ese espacio, que pueden estar contenidos en el peronismo", amplió, aunque él ensaya otro tipo de construcción, y anudó en las últimas horas acuerdos con presidentes de comuna e intendentes.

Tanto Perotti como Bielsa tienen discursos muy duros hacia el Frente Progresista. En algún momento, en agosto de 2018, la dirigente rosarina descerrajó: "Una vez Cristina me corrigió: yo dije que eran nuestros enemigos políticos y ella dijo: «No, son nuestros rivales políticos». Bueno, han sido nuestros rivales políticos pero ahora son nuestros enemigos porque el narcotráfico entró en la provincia de la mano del socialismo. Y esto no me lo va a cambiar nadie", descerrajó en agosto pasado. El miércoles, Perotti responsabilizó al Frente Progresista por el avance del narcotráfico en Santa Fe.

Fiel a su estilo secretista, Bielsa no respondió ayer los llamados para comunicar su impresión por la reunión, pero cerca suyo manifestaron que había quedado muy conforme con el contenido de la misma.

Pese al encuentro con Perotti y a los anteriores con dirigentes sociales y políticos de la provincia, la ex vicegobernadora aún no comunicó si será candidata. En su anterior aparición electoral cosechó casi 600 mil votos.