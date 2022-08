Perotti volvió a reclamar más acompañamiento del MPA a familiares de víctimas de violencia 

En ese sentido, Perotti destacó que "el tema seguridad es un tema de dimensiones importantes en la provincia. El desarrollo de toda una estructura criminal en los últimos años tiene una dimensión que todos podemos observar. No es algo que podamos decir que se para mañana apretando un botón. Lo que ha ido creciendo, lo que ha ido generando mayor poder no se desarma de la noche a la mañana. Sí tenemos la plena convicción de seguir enfrentándolos y esos enfrentamientos llevan a desplazamientos a distintas zonas, a disputas territoriales. Allí no usamos eufemismos para hablar de discusiones interpersonales. Son disputas de territorios de bandas o de clanes de la narcocriminalidad. Allí es donde hay que estar. El seguir siendo firme en esto lleva a tener más detenciones, más operativos".

El gobernador fue más allá al referirse al reclamo de los familiares de las víctimas de la inseguridad -el viernes integrantes del Observatorio de Víctimas de Delitos se reunieron con Perotti y con el intendente de Rosario, Pablo Javkin- al señalar que "necesitamos que no solo se coordinen de la mejor manera con quienes manejan la política criminal en la provincia de Santa Fe, que es el Ministerio Público de la Acusación, para tener el mayor nivel de efectividad y el mayor acompañamiento a los familiares de las víctimas de la violencia. En la reunión de hace unos días (con estos familiares) ellos hicieron un fuerte reclamo con respecto al funcionamiento y a los tiempos en que se tramitan sus causas".

El gobernador también fue consultado sobre los anuncios que realizará en las próximas horas el designado ministro de Economía, Desarrollo Social y Producción, Sergio Massa, y al respecto opinó que "estamos en una semana en las que seguramente habrá anuncios. Necesitamos saber de qué se trata, cómo las provincias recibirán esas medidas y qué impacto tendrán sobre las actividades de cada uno de nosotros. Seguramente con todas esas variables, todos los sectores analizarán este momento. Entiendo parte del reclamo (de gremios estatales y privados) como seguramente ellos entienden que estamos en un momento de acciones y de resultados, y de búsqueda de un equilibrio en el esquema cambiario e inflacionario para que se pueda generar una economía real que tenga la potencia que venía teniendo en los niveles de inversión, producción y de generación de empleo".